47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件連續三天在西九龍裁判法院提堂。雖然主審法庭只限被告及代表律師團隊入內，不設公眾席或記者席，猶如閉門聆訊；但被告家屬、記者以至市民於聆訊首日仍可透過視像直播系統觀看及聆聽開庭前後的庭上實況。惟自昨日開始，開庭前的直播畫面再無聲音。旁聽法庭內的家屬及記者鼓噪，表達不滿。在場的大律師吳靄儀亦指，若不安排記者及家屬進入正審法庭，便不應限制旁聽直播的內容。

聆訊首日，身處在旁聽法庭的家屬、公眾及記者，仍可透過視像直播系統聽到主審法庭開庭前被告之間互相說笑打氣的聲音。岑敖暉鼓勵市民謂：「毋須懷憂喪志，我同何桂藍都欣然面對。直情跳起yeah啦。」

何桂藍則對著咪說：「大家想聽咩歌呢？係咪mirror嘅歌？」說完哼起：「So I say I love you 只有愛恆久不枯」。何又提到聽到「出面好嘈，好多人，好似示威咁喎」，又指以最近三個月的標準來說，法院外面很多人。林卓廷則先試咪稱：「支咪係咪收到㗎？」然後再對住咪說：「老婆，我愛你。」

惟到聆訊第二天，聆訊未開始時的直播影像突然被職員調校至靜音。本報記者向新聞官查詢原因，表示首日聆訊開始前，直播庭仍會播放庭內聲音，而且是次聆訊沒有安排庭內記者席，直播靜音的話便無法得知庭內開庭前的情況，要求重開聲音。惟新聞官拒絕，指延伸庭的一貫做法是待裁判官步出法庭後，才會開始直播聲音。各被告代表律師就座時，直播系統依舊是有畫無聲，記者未能聽到庭內對話或聲音。

及後聆訊開始，惟其間記者室的直播影片突然靜音，其後畫面更完全變黑，令房內近30名記者譁然。記者立即聯絡法院職員搶修，約5分鐘後畫面及聲音才恢復正常。

陳皓桓：「離晒大譜呀而家！司法機構咁做得㗎咩？」

至今日聆訊進入第三天，當預定聆訊時間已過，記者室與旁聽庭的直播仍是有畫無聲，記者無法得知庭內情況如何、或者是否已經準確好開庭。本報要求司法機構開啟直播聲音，但新聞官多次重複謂：「聆訊開始，法庭延伸部份就有會有聲。」

記者再次追問此案首日提訊時，即使尚未正式開庭聆訊，直播同樣有聲有畫；如司法機構能安排記者在正審法庭內，預定時間記者已可知道庭內情況；惟現時是司法機構未能在正審庭預留記者席，質疑為何司法機構要為採訪設限以至改變做法。新聞官多次重複上述答案，並指：「咁你寫入嚟囉，我哋答返你。」

畫面其後顯示大批律師團隊已進入法庭內，而當各被告陸續進庭時，旁聽庭的家屬及友人立即湧到螢幕前，尋找至親的蹤影。對於開庭前的直播畫面沒有聲音，旁聽法庭內的家屬及記者均鼓噪不滿，表示早前兩日直播畫面時會一併播放聲音。有家屬更質疑是「秘密審訊」。在場的大律師吳藹儀指，若果不安排記者及家屬進入正審法庭，便不應限制旁聽直播的內容。

法院職員一度稱「溝通緊、努力緊」，及後表明不會在開庭前播放聲音。高級新聞主任熊潔心則表示，司法機構將於稍後發表官方回應。旁聽的民陣召集人陳皓桓不滿謂：「離晒大譜呀而家！司法機構咁做得㗎咩？」

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