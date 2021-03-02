【本報訊】國安法指定法官蘇惠德連續兩天馬拉松式聆訊，令一眾被告及律師團隊身心俱疲。有大律師批評控方同時控告40多人，申請長時間押後之餘又反對被告保釋，「直情係濫用司法程序」。他批評馬拉松式聆訊脫離正常做法及「唔人道」，認為蘇官應因應控方作出衝擊法庭良知的不當行為加以阻止，中止聆訊，將所有被告釋放。

或擔心不同官審會批保釋

該名大律師稱：「正常嚟講，控方咁做法，一早俾官鬧咗！仲吞聲忍氣咩？」他續稱，律政司早應預計不可能一兩天內完成處理47人，既然如此何不分開數宗案件，於不同法庭處理過堂程序。

另一位大律師亦認同，案件本可分拆至少三案處理，「咁多國安法指定法官，Ivy徐（主任裁判官徐綺薇）、Don蘇（主任裁判官蘇文隆），個個都做得㗎。雖然佢哋唔同法庭，但特事特辦吖嘛！」他揶揄政府或因「算死草」，怕分開處理會導致有人獲准保釋，「佢會唔知點解釋」。

他又說，司法機構早該知道要處理近50人的案件，「就算每人講10分鐘，一日都做唔晒！有數得計，更何況𠵱家講緊國安法，唔通講5分鐘咁少呀？」他認為蘇官處理案件上顯然沒考慮各被告情況，做法不人道。

有大狀亦坦言，國安法案件幾乎可預計沒保釋機會，故法庭毋須急着處理，「冇必要踩到兩點幾，為難佢哋（被告）」。他表示，蘇官是有豐富經驗的裁判官，不明他為何會如此離譜，「好話唔好聽，搞到咁夜，啲被告、律師，連個官都唔知清唔清醒，咁個決定仲算唔算公道呀？」