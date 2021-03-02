【本報訊】皇崗口岸重建在即，新口岸將設於深圳市境內，實行「一地兩檢」。保安局長李家超昨日表示，深圳市政府會承擔皇崗口岸的重建費用，工程預計2023年底完工。他稱港深政府屆時會提請全國人大常委會落實安排，新皇崗口岸將實行深圳灣口岸模式的「一地兩檢」，兩地政府在其管理區擁有全面管理權。

保安局長李家超昨出席立法會保安事務委員會會議，簡介皇崗口岸重建方案，他稱已與深圳市常務副市長進行高層會議，深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目的設計及建設費用；港方口岸區的家具和設備則由特區政府承擔，隨後會向立法會申請撥款。

他指深圳市預計主體工程2023年底完工，港深政府於工程接近完成時會提請全國人大常委會落實「一地兩檢」安排。

李家超：資料不過深圳河

李透露新皇崗口岸大樓有九層，其中五層在地面以上，地下有四層供人、車出入境。樓面面積會由現口岸的14萬平方米增至40萬平方米，預計每日使用皇崗口岸的旅客會由2019年的七萬人次增至九、十萬；惟新口岸不容許貨車使用，車流預計由2萬架次減至1萬至1.2萬架次。

李家超指新皇崗口岸將實行深圳灣口岸模式的「一地兩檢」，兩地政府在其管理區擁有全面管理權。而資料在各自管理區，「不會過（深圳）河」。

但他補充，若未來過關模式有變，「個人選擇接受一次查檢」，會以便利和市民可選擇為原則作出改變。

另外，政府計劃加強規管真槍配件入口，保安局副局長區志光在會上表示，現時當局要起訴有關人士，須證明被捕者有意圖用有關槍械配件作發射用途，修例後被捕者只要知情下藏有有關配件即屬犯罪，而舉證責任亦會轉移至被告。區强調只適用於氣槍和模型槍的配件不受影響。