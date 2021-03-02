【本報訊】五類優先群組人士昨日開始到參加計劃的私家診所接種科興疫苗，其中包括60歲或以上的長者。家庭醫生林永和昨亦有為預約的病人注射疫苗，他指出，由於未能證實該名63歲患糖尿病的男子離世與注射疫苗相關，他暫時不會停止為市民接種，但會提高警惕。他認為事件或反映疫苗接種中心的風險評估不足夠，「糖尿病等嘅長期病患有唔同徵狀，腎病嚴重亦可以係腎衰竭，自己都會小心啲，了解多啲風險」。

衞生防護中心：可繼續接種

衞生防護中心總監林文健強調，現階段未能證明事件與疫苗有關，需交專家委員會審視。疫苗安全有成效，效益高於風險，認為接種計劃可繼續，至於該個案是否適合申請賠償基金亦言之尚早。

林永和續指，政府分派的80劑科興疫苗預約已額滿，暫定每日為20名市民注射，昨日過程順暢，「一個鐘可以做到兩至三個病人」。對於昨日一名有長期病患的長者到社區疫苗接種中心注射疫苗，兩日後離世，林永和指預約到其診所接種的市民大多為舊有病人，即有具體病歷背景、身體狀況等詳細資料，強調「就算係識咗好耐，如果佢係唔啱打，都唔會為打而打」。

林又稱，私家診所在接種疫苗計劃中定位與接種中心不同，「做法冇咁急」，涉及的市民人數亦較少，相對而言能較詳細了解病人接種的相關風險。他舉例解釋，如預約病人本身患有長期疾病如糖尿病等，注射疫苗前會為他們量血壓並進行簡單的身體檢查，如涉及「通波仔」手術，亦會檢查手術紀錄及心臟狀況，強調醫生須了解風險並小心處理。