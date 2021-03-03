雖然63歲男子接種中國科興疫苗後死亡的報道已經刊登，但背後辛勞的追查，卻只換來醫管局連番為3日來沒通報的過錯辯護，矢口否認接獲傳媒查詢後，才認真調查事件的事實。真相仍未還原，相信死者親友心結難以放下。

讀者報料 助追查港首宗疑打針死

周一（1日）下午，上司接到第一個懷疑「打針死」的消息，我憑着這24字訊息，開始逐間醫院、逐位醫護打聽；但因為掌握的資料太少，總是不得要領甚至被拒門外。

翌日早上，有一名讀者報料，內容非常巧合地與前一日的消息相似，只是醫院、打針地點不同，但都帶著同一疑問——「想知關唔關疫苗事」。

報料人自稱死者的朋友，兩日前（2月28日）驚聞噩耗，心生奇怪：從沒聽聞這位63歲的李姓友人有心臟病，為何打完科興疫苗後，死得如此突然？她說，據了解友人於伊利沙伯醫院去世，但由於限制探訪，她沒去醫院；倒是致電伊院查詢，提供友人姓名、身份證號碼後，對方竟說：「呢個case一直都喺威爾斯醫院喎！」她沒辦法之下，把這兩項關鍵資料交給我，連番說「你一定要幫我跟進」。

伊院內部溝通差 疑睇漏紀錄遲報衞生署

憑着姓名及身份證號碼，追查工作快了很多，並確認死者生前確實在伊院接受治療。整理資訊後，發現伊院內部很可能出現溝通問題：接收病人的急症室，有把他在官涌中心接種科興疫苗紀錄在案；但病人送上病房後，由留醫、搶救、處理遺體等程序，內科病房很可能漏看紀錄，急症室也沒作提醒，所以死者身故接近3天，醫管局沒針對調查，也沒呈報衞生署。

我正式提出查詢，但數小時過去，院方未有回音。接近晚上時分，耳聞醫院管理局及衞生署準備公佈事件，我快馬加鞭寫稿、詢問專家意見之餘，也在百忙中把追查所得的告知報料人。她聽聞後一輪痛哭，狠批接種中心為何讓嚴重糖尿病的友人打針，「點解好似來者不拒咁，好想知點解會咁⋯⋯」語畢，她哽咽地說情緒很差，不說下去。

公開透明 乃市民卑微願望

沒想到，醫管局深夜公佈的新聞稿述及事件因由，竟是院方在「覆核有關病人個案」時，「察覺病人」曾接種科興疫苗。伊院副院長陳偉文在今晨記者會上，更為事件下定論：「我哋覺得佢嘅臨床表徵唔係直接同接種疫苗有直接關係」。甚至連該局的總行政經理劉家獻，也堅稱院方主動檢視患者紀錄時揭發事件、完全不涉隱瞞。

整個醫管局，都不肯承認是收到《蘋果》查詢後，才認真調查事件，及按程序通報政府。但由時序來看，若非報料者竭力為故友追尋真相、消息人士冒險「爆料」，也許公眾永遠不會得悉事故、專家不會提早開會商討、家屬亦難以知道病者的死因，與這支整體有效率僅僅「合格」的科興疫苗是否有關。公開、透明，不應被視為記者的苛求，而是廣大市民的卑微願望。

記者 于健民

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