【本報訊】港府以港版國安法檢控47名去年參與立法會民主派初選的人士串謀顛覆國家政權罪，觸發港人及國際社會反彈，英國和台灣均有集會聲援被捕人士。流亡海外的立法會前議員許智峯亦有現身倫敦集會，表明海外港人不會放棄，「我哋會撐到最後」。

居英港人Oreo和Coco前日出席曼徹斯特的集會，其間與會人士高叫口號、高舉「五一」手勢，並合唱《願榮光歸香港》。由於疫情關係，當地實施嚴格的封鎖措施，因此集會不足一小時便要完結；即使如此，仍有約100人堅持出席，令Oreo和 Coco覺得「好感動」。

記掛同路人無法入眠

二人已移居曼徹斯特一年多，2019年反送中運動令她們無悔來英，坦言近日看到《蘋果》新聞「好火滾同時亦好難過」，但自覺「千祈唔好慣」，又表示即使身在英國，港人仍然關心香港，「想同47位（被告）講，遠在英國都有好多同路人撐你哋，願你哋平安回家」。

倫敦市中心亦有數十人集會，聲援被起訴的香港民主派人士，多人舉起「光復香港，時代革命」旗幟，並高唱《願榮光歸香港》，亦有人揮動港英的龍獅旗。其間眾人又高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，約半小時後散去。

許智峯亦有出席倫敦的集會，他表示過去兩天也無法睡覺，「發夢都諗起（香港狀況）」，形容香港自由的惡化比想像中來得更快。他強調會繼續對外為港人發聲，又指不少被捕者都是他在民主路上「撐咗幾十年嘅老朋友」，「我想佢哋知道，無論如何我哋都會撐到最後，我哋唔會放棄」。

另外，台灣學聯、經濟民主連合等近20個民間團體昨在台北立法院群賢樓前召開記者會，聲援香港中文大學學生會及被起訴的47名參與民主派人士，並呼籲立法院支持修改《港澳條例》，支持香港人權、開放港青就學，以及為抗爭者提供安全入境的庇護管道。眾人高喊「沒有暴徒，只有暴政」、「聲援香港青年，政治參與無罪」等口號。

曾在中大就讀的陳薇安現為台大香港研究社社長，她在記者會中指出，目前的香港已經不再是她認識的香港，手足保護學生被指摘違反國家安全，參選學生會長被校方指摘違犯，並且與學生會切割。

由於47名香港民主派人士被落案起訴串謀顛覆國家政權罪當日，正值是台灣二二八事件74周年，台灣人特別感慨良多。1947年2月28日，不滿緝私人員暴力執法的台灣民眾上街示威，卻遭到國民黨政府開槍射殺，持續幾個月的鎮壓有多達2.8萬台灣本土精英遭屠殺。