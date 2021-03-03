一名患嚴重糖尿病的63歲老翁接種中國科興疫苗後不足兩日，因嚴重不適入院，同日去世後，有民主派區議員指，今天收到不少長者求助，指早前在建制派鼓勵和協助下登記注射科興疫苗，更有長者指要求建制派議辦職員取消相關登記但不果。

趙恩來：長者憂取消登記後喪失注射其他疫苗機會

工黨荃灣區議員趙恩來向《蘋果》指，今早返回議辦時，數名長者在門外排隊，稱希望取消科興疫苗的注射登記，因為取消相關登記要先到相關網站填寫資料，不能透過打電話或到接種中心取消，長者需要熟悉電腦操作的人士提供協助。趙又稱，今早收到不少市民電話查詢，了解能否透過缺席方式取消預約接種疫苗，但同時擔心會否因為缺席而喪失日後注射其他疫苗的機會，他認為政府應清楚交代取消注射科興疫苗的安排。

趙並稱，街坊今天求助時均稱，早前登記注射科興疫苗時未有仔細閱相關細則，不清楚長期病患人士若然注射會有一定風險。他指，自從政府呼籲巿民接種科興疫苗後，不少建制派地區辦事處即時配合「跑數」，「叫你嚟登記科興疫苗，可能就送份禮物畀你，可能口罩、可能福袋咁樣」，因此吸引不少長者街坊登記。

而部份早前透過建制派登記注射科興疫苗的長者，今日改向他求助，源於覺得「唔好意思」要求建制派協助取消登記，亦有街坊稱今日要求取消登記時，曾遭建制派辦事處職員拒絕。

民主黨荃灣區議員賴文輝也稱，今早約10名60歲以上的長者街坊，得悉昨日有人注射科興疫苗後死亡，希望即時取消登記注射科興疫苗，當中有街坊指早前獲建制派組織協助登記，「但今朝就唔肯幫佢哋取消」。賴文輝指，不介意為獲建制派協助的街坊取消登記，「因為生命係最重要，既然街坊擔心，唔想冒呢個險，我都樂意幫佢哋」。

建制派認送口罩鼓勵登記

據了解，有荃灣街坊稱今日要求取消科興疫苗登記時，遭到新界社團聯會前荃灣區議員林婉濱辦事處的職員拒絕。《蘋果》今午向林婉濱查詢，他稱已向地區辦事處職員查詢，沒有任何街坊要求取消注射科興疫苗登記，反而有街坊要求登記注射科興疫苗，認為有指有居民欲取消登記遭拒的說法是區內有人故意針對自己。

她又指，早前曾經有街坊要求取消登記注射科興疫苗，其辦事處職員都有提供協助，「我都重新同返個同事交代，跟返啲居民意願，總之佢哋需要我哋幫佢登記又得、取消又得，無所謂嘅，總之我哋只不過係服務幫佢啫。」

問到早前是否曾向街坊派禮物鼓勵登記注射科興疫苗時，她承認早前曾向登記的巿民送上口罩，希望藉此鼓勵登記。問到現時會否提醒街坊注射科興疫苗的風險時，她說：「我都繼續睇返個事態先，而家都未見到個官方點樣交代件事。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！