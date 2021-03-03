前年9月有市民發起「和你塞3.0」，及後有示威者聚集港鐵沙田站，其間防暴警察進入站內驅散。教大男學生疑奔跑時推跌警員，導致警員扭傷尾指，事後被控襲警罪受審。裁判官崔美霞今指警員證供存有關鍵性矛盾，裁定被告罪名不成立，兼得訟費。

被告聞判後鬆一口氣，庭上有女士不禁鼓掌。被告離開時，庭外有人叫「加油呀細佬」，友人亦輕擁被告，送上祝賀：「恭喜晒，遲啲約食飯。」

被告教大四年級生王灝顓（22歲）被指於前年9月7日在沙田港鐵站B出口外襲擊警員鄧浩濱。鄧早前供稱，事發時他看見被告從港鐵站閘機位置迎面跑來。鄧當時左手持盾，右手持警棍，遭被告罵謂：「死黑警！」被告又用雙手推他心口，導致他跌倒並扭傷右手尾指，及後追截逃跑的被告，將他拘捕。

崔官分析證供時認為，鄧在主問中表示遭被告推向左邊，使他跌倒並扭傷右手指尾，盾牌警棍亦跌在地上，惟盤問時他改稱當時是手持盾牌落地。另外，鄧的書面證供顯示，他由下警車直至遭被告推跌，過程歷時7分鐘，惟鄧在盤問下始承認過程「係冇7分鐘咁耐」。

崔官質疑鄧的觀察不準確，主要證供存有關鍵性矛盾和不可能性。由於控方舉證未能達至毫無疑點舉證，故裁定被告罪名不成立。

辯方向法庭申請訟費，認為受襲警員證供既不獲接納，而且被告當日只因離開混亂環境而跑到巴士站，行為並無自招嫌疑，故事件純屬無妄之災，應得訟費。崔官最終批准辯方申請。

【案件編號：ESCC277/20 】

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