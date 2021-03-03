約200名大埔街坊前年9月7日計劃在港鐵站手拖手築人鏈，聲援機場「和你飛」行動。當晚有市民被指在站內聚集，因而被捕，當中11人事隔一年後遭警方重新拘捕及起訴，控以11項非法集結罪。案件今午在西九龍裁判法院再訊，全部被告不認罪。控方告知法庭將傳召16名警員作供，但沒有影片呈堂。主任裁判官徐綺薇聞言立即質疑謂：「冇可能嘅事啦係咪呀？冇閉路電視，點證明？」主控解釋，由於片段質素較差，故無意呈堂。

八男三女被告年齡介乎16至50歲，當中除了被告陳志超報稱退休外，其餘10人均為學生。據悉，陳志超與案中17歲女被告為父女關係。

11人各被控一項參與非法集結罪，控罪均指他們於2019年9月7日在大埔墟港鐵站，各自與其他不知名人士參與非法集結。辯方大狀質疑控罪書的寫法，究竟是指控各被告參與同一個非法集結、抑或是11個不同的非法集結。徐官表示她也有相同觀察，質疑控方「有冇拎過法律意見」，著控方徵詢意見後再通知法庭。

控方表示將傳召17名證人，除了一名港鐵職員外，其他全部為警員。此時徐官詢問主控：「控方會唔會依賴閉路電視片段？可唔可以講多少少？」主控回答指沒有。徐官再確認，控方所有辨認被告身份的證據均依賴16名警員的證供，對此語帶驚訝謂：「冇可能嘅事啦係咪呀？冇閉路電視，點證明？」

辯方協助法庭指，在控方交予辯方的文件中，包括一些新聞片段及港鐵閉路電視片段。控方即解釋指閉路電視片段質素不佳，故不打算呈堂。惟徐官隨即指出：「你應該同我講『有』，但質素唔好，所以唔打算依賴。」徐官又質疑謂：「定你根本未有準備好你嘅案件，你有用心睇案情，應該知有閉路電視片。」

案件押後至4月13日進行審前覆核，控方須預先向辯方澄清會否依賴港鐵閉路電視片段，並列出將會呈堂片段的資料。各被告可繼續保釋，剛成年的第九被告另獲撤銷宵禁令。

【案件編號：WKCC3189/20】

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