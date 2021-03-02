左報日日煽起批鬥風，連政務官都不忘鬥爭，希望有朝宣誓時獲愛國認證，唔會因違誓而DQ。噚日黃大仙區議會開大會，公民黨劉珈汶喺座位貼出「停止政治逼害，釋放四十七人」標語，民政專員﹙DO﹚黃智華話標語會影響西九龍法院申請保釋嘅審訊。黃大仙嘅標語影響西九龍審訊？政圈中人揶揄，咁夏寶龍點名叫重判戴耀廷、黃之鋒、肥佬黎又點計？係咪寸夏主任先？

政圈揶揄暗寸夏寶龍

其實劉珈汶冇用揚聲器發表政治論述，只係靜靜貼出標語，全文係「欲加之罪，何患無辭」、「磊落做人，一生平安」及「停止政治逼害，釋放四十七人」，黃智華立即DOJ（律政司）上身，聲稱有關標語或影響相關案件審訊，仲話字眼或違反國安法。劉珈汶質疑黃有意向京表忠，驚俾左派狙擊，佢最終應要求拆下標語，但追問黃點解聲援被捕者都違反國安法？邊個字眼影響判決？黃智華嗰刻變返DO，用返慣用技：拉隊離場。難怪劉珈汶嘲笑「DO（民政專員）化身DOJ」，仲喺fb加咗hashtag「#單憑我一人之力遠在黃大仙又如何影響西九嘅trial」。

黃智華出任黃大仙區民政專員前，曾擔任政制及內地事務局助理秘書長，政圈中人揶揄，熟悉國情嘅DO一定有睇《紫荊》日前刊登港澳辦主任夏寶龍講話全文，夏要求嚴懲當日提堂嘅戴耀廷、黃之鋒，仲有被扣押嘅黎智英，黃智華指區議員掛標語影響審訊，唔通指桑罵槐、暗踩夏寶龍影響審訊？

李八方