一名63歲有長期病患男子，接種科興疫苗兩日後死亡，政府成立的新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會今午會開會，評估死亡是否與疫苗有關。有衞生防護中心轄下科學委員會成員認為，為安全起見政府應暫緩為長者接種科興疫苗，直至調查完成及發表報告，之後再評估認為適合恢復為長者接種才重啟，若調查及發表報告快，可能只需暫緩數日。另有成員表示，即使調查認為死亡與疫苗有關，但若疫苗引致死亡較長者因暫停接種，而感染武肺死亡的風險少，都未必會叫停為長者接種。

政府成立的新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會今午會開會，討論死亡事件是否與科興疫苗有關，預料之後會交代研究結果。

或只需暫緩數日

有衞生防護中心轄下科學委員會認為，為安全起見應暫緩為長者接種科興疫苗，待完成調查及發表報告後再作評估，若認為適合為長者接種才恢復接種；若調查及發表報告快，可能只需暫緩數日。

另有成員表示，暫時未有聽聞政府想暫緩為長者接種科興。他指，有80%至90%過敏反應於接種疫苗後30分鐘內出現，今次事件相信與過敏反應無關。

他指評估死亡是否與疫苗有關會有三大方向，包括接種者本身有否可引致死亡的嚴重疾病，「會唔會唔打針都死」；若找不到明顯致死原因，會研究病發與接種疫苗時間是否吻合，其他因素引致死亡機率有多大；若排除其他原因引致死亡，則可能死亡與疫苗有關，「最終結果可以係死亡同疫苗無關、死亡同疫苗有關，或不能否定與疫苗無關」。

即使確認死因與疫苗有關都未必會叫停接種

即使最終認為死亡與疫苗有關，或不能否定與疫苗無關，是否叫停為長者接種，都要再衡量繼續接種及叫停的風險，「幾萬人打針一個人死，香港爆發情疫情成年有超過1萬人感染，200個人死，仲有嚴重嘅可能會死；如果因為一個人死而停，咁無打針嘅人可能因為感染而死，兩條數要衡量吓」。

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