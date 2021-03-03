民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙去年6月同意將「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」的議題列入議程，惟民政事務處派駐區議會的秘書拒絕，會議當日更與南區民政事務專員拉隊離場，事後又沒將會議紀錄傳閱。羅早前向高等法院提出司法覆核，指秘書未有履行法定責任。高院法官周家明上周開庭聽取陳詞後，今頒判詞，指政府即使沒有法定責任徵詢區議會意見，亦不代表秘書可違反會議常規下的職責。基於申請有可爭拗之處，決定受理案件，擇日審訊。

申請人羅健熙，答辯人為南區民政事務處高級行政主任葉偉思。

判詞指，根據《區議會條例》，區議會的諮詢職能，包括就影響區內居民的福利事宜，以及公共設施及服務的提供和使用，向政府提供意見。雖然政府立場是有關議題並不影響南區居民的福祉，不屬諮詢區議會的範疇，但法官認為有關議題是否屬於區議會諮詢職能範圍，有可爭辯之處。

而且，若屬其諮詢職能之一，則可合理地認為秘書在事件上未能履行其職責，包括分發會議文件和準備及上傳會議紀錄。

法官續指，雖然政府稱有權向包括立法會、地區組織如區議會或其他團體尋求相關意見，政府甚至無憲法責任就《區議會條例》諮詢區議會；不過，法官認為政府與立法機關既然決定設立區議會並賦予職能，政府是否有法定責任要向區議會進行諮詢，便具重要性兼可作爭拗。再者，即使政府沒有法定責任要諮詢區議會，亦不代表秘書可隨意違反其於會議常規下的職責。

涉案議題去年6月由當區區議員袁嘉蔚提出，稍後秘書處去信羅，指議題不符《區議會條例》和區議會常規。但羅認為他身為主席，且問題與當區居民有關，屬於地區性，故堅持將議題納入7月2日的會議議程。直至會議當日，出席的南區民政事務專員鄭港涌拉隊離場，葉偉思事後沒有將會議紀錄或討論文件傳閱，亦無上載錄音紀錄。

【案件編號：HCAL1827/20】

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