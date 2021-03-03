前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，控方第四名證人B繼續作供。控方庭上播放從未公開的當晚港鐵閉路電視片段，顯示白衣人在月台向列車內市民施襲的情況。庭上播出的片段歷時9分鐘，可見白衣人群一度幾乎佔據大半個螢幕，手持各種長條狀物件，來回遊走車廂和月台之間。有身穿深色衫的人士在月台上被拖行，遭多名白衣人圍毆。手持藤條的「西瓜佬」亦多度在畫面上出現，走進車廂內揮動藤條，又再走出月台。片段所見，全程不見任何警務人員出現。

法官葉佐文觀看片段後，主動詢問控方：「高峰期有幾多白衣人上咗月台？」控方未能即時回應，葉官要求補回相關資料。

立場新聞直播片指「報咗警，完全冇嚟過」

控方續指，該片段中曾出現首被告王志榮，指他站在列車閘門前，當時他身穿白色恤衫，背後有一排紅色字。而在另一段港鐵片段的畫面右下方，控方指王戴着綠色口罩，沒戴眼鏡。

另外，控方亦於庭上播出立場新聞記者何桂藍當晚直播片段的後半段。當時何桂藍遇襲後重拾工作，稱多隻手指流血，相信身體其他部位也受傷，「但唔影住」。

在車站大堂，背景有一把似是不知情況的男子聲音向何桂藍查詢，並問：「差人呢？」何答：「報咗警，完全冇嚟過。」並著男子盡快離開。何在直播中交代，半小時前從現場急救員得知有人已報警，但片段中未見警察出現。

片段又顯示，何行至月台，拍到白衣人向車內人士施襲。何桂藍稱列車內有男女老幼，極少人配備防具，相信未必全部是參加遊行人士。有白衣人自己的衣服也染血。有乘客抱怨稱：「唔開車我哋瀨嘢㗎喎！」

從月台所見，列車車門幾次嘗試關上，並曾成功關上一次。當時月台數十名白衣人隨即歡呼起哄，但車門又重新打開。何桂藍遇襲後，與施襲白衣人保持一段距離，離遠拍攝，並向觀眾致歉，稱因受了傷，只能在安全距離拍攝，「唔方便行到最前」。

辯方質疑元朗並非證人服務範圍

B檢視控方的實體證物，確認當晚見過繫上中國國旗及香港區旗的藤條，亦見過破爛木棍及一個損毀的「小心地滑」警告筒。控方指出，部份證物藤條駁了膠管，B亦確認當晚見過。B在車廂內遇襲受傷，醫療報告指他頸部有觸痛、擦傷及血腫、右上臂擦傷。他供稱是被白衣人揮藤條打傷。

代表鄧英斌的大律師謝英權盤問時提及B的議員助理職務，葉官聞言提醒謂：「我唔想你問太多關於個人資料嘅嘢呀吓。」謝表示明白，再追問為何B會前往元朗，並指元朗並非其服務選區範圍，B回應謂：「我嘅服務對象係全港市民。」

B在盤問下解釋，案發當日他參與港島合法遊行後，回家途上看到有關元朗襲擊事件的Telegram片段，於是折返前往元朗，到達元朗西鐵站往屯門方向的月台。謝引述承認事實澄清指，有閉路電視片段顯示他在往紅磡方向的月台下車，而非屯門方向。

控方播放有關片段，經討論後謝指出承認事實出錯。主控周天行語帶不忿謂：「你承認咗喎都。」葉官最後批准控方修改有關段落，所有被告均無異議。

謝最後問B當日有否攜帶任何防護裝備，B表示沒有，謝沒再追問。其餘大狀沒有盤問。聆訊午續，預料傳召第5位證人C。

聆訊午續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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