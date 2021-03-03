數千年前的商鞅變法，作法自斃，正在數千年後的香港上演。全國港澳研究會理事田飛龍今日在報章撰文，提到一句「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物」。這句話對民主派支持者而言或許是笑話一則，可是對建制派而言，同一句話卻凸顯他們兩面不是人。歸根究底，還是北京一手種下的禍根。

自從民主派總辭，建制派議員開口埋口要當「忠誠反對派」。但連月來這班「忠誠反對派」的言行令人側目：不諳審批撥款程序、亂怪責官員不與會解說；一面宣稱要禁絕假新聞，一面亂指《衞報》為世衞的報章，醜出國際；近日更挪用、竄改傳媒圖片用於政治攻訐，類似事例每日都在發生，徒令供養他們的納稅人眼火爆。港府在「忠誠反對派」監督下的抗疫工作表現進退失據，連港府頭號大事的預算案，市民對其滿意度也創下新低。

田飛龍的「忠誠廢物」論在此時此刻提出，顯然不是無的放矢。須知道建制派拿得到的總票數，始終輸給泛民，任中聯辦如何精準配票，建制派取得的議席也同樣有限。為求保住議席，「忠誠反對派」只得向同路人埋手，君不見在社交媒體上，向來戰狼系的繼續戰狼，向來偏向淺藍的，只要對議席稍有所求，要不也變成戰狼，徹底體現「寧左勿右」精神，要不就嘗試說句公道話，好向淺藍支持者有所交代，但也被戰狼系支持者狠批不夠戰狼，落得吃力不討好。

以近日批鬥高官一事為例，有建制派人士私下指，個別建制派對個別高官早有「私怨」，如今乘「愛國者治港」之勢，混入「私怨」隨北京調子起舞同時宣洩不滿。試問在這種心態下，「忠誠反對派」如何不變成「忠誠的廢物」？但北京若不想建制派當「忠誠的廢物」，又是否容許「忠誠反對派」如民主派般，敢對政府議案等投反對票否決？

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