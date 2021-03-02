【本報訊】7.21事件後，除鄉事勢力被指有組織策動暴力襲擊、警方被指刻意怠慢處理外，港鐵的應變亦備受批評。昨日兩名證人證供觸及當時列車運作情況，其中證人A因列車停站後久未開出，無奈留在站內目擊白衣人施襲，「列車唔開出，我都冇選擇」。證人B拍攝到月台滿佈白衣人時，港鐵廣播稱停止服務，要求乘客下車；但至白衣人撤離月台後，突然如常廣播稱車門將會關上，車長跟着若無其事駛走。

襲擊車內市民時一直無關門

證人A當日因任職記者的家人頭盔不合尺寸，拿另一頂頭盔給對方替換後，回程時經過元朗站。辯方昨盤問他是否到達元朗後才決定留下，A同意，稱「列車唔開出我都冇選擇」。

因市民求助而到場的證人B，下車往大堂後開始用手機直播，一直拍攝至他返回月台、進入停泊列車及列車關門開出，歷時約半小時。片段可見，白衣人原先在大堂閘外聚集，其後進入閘內付費區，行樓梯往上層月台；白衣人曾在大堂襲擊市民，到達月台後亦多次衝入車廂襲擊乘客，包括一名跪地求饒男子。片段顯示，時任立法會議員林卓廷面上有血。

白衣人在月台聚集及醞釀襲擊車廂內市民時，停站的往屯門方向列車一直未有關門，其間一把女聲曾廣播一次，稱列車暫停服務，要求乘客下車往月台。當白衣人大致退去並撤離月台後，廣播女聲突然稱列車即將關門，其後列車如常關門駛走。受傷乘客在車內怒吼：「𠵱家先至閂門！」控方指，片中拍到其中三名被告王志榮、黃英傑及蔡立基，當中王志榮被拍到在發生襲擊的列車車廂外、在打開的車門附近，身穿印有「中國制造」字樣的白色T恤。三人都被拍到在大堂與其他白衣人一同行事。