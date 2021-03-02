【本報訊】政權發動「二二八大檢控」，並以不人道方式處理保釋聆訊，這場政治打壓雖令香港籠罩更大的黑暗，但法庭內外同時出現不少溫情窩心場面，甚至傳出喜訊。被告張可森據悉將為人父，梁晃維則表明如獲准保釋，將會立刻向女友求婚。阿布泰國生活百貨創辦人林景楠的facebook專頁昨早貼出女兒畫作，並引述她問媽媽：「爸爸在哪？我只想你和爸爸有時間跟我玩耍！」

47名民主派人士昨日面對第二天保釋申請聆訊，法庭上各被告跟律師團隊繼續為爭取保釋而努力，為爭取可以呼吸自由空氣，務求說服法官沒有潛逃和再犯風險，故部份被告健康、感情和財政狀況等，以至連一向不為人知家庭狀況也一一公開。

林景楠女問母：爸爸在哪？

據悉，職工盟主席吳敏兒患有荷爾蒙失調，也因早年發生車禍致椎間盤脊骨移位，需長期服食止痛藥。另外，據知不少政治人物感情和家庭狀況亦為焦點，如梁晃維一旦獲准保釋，有意馬上向女友求婚；劉頴匡原來與女友已交往六年，但礙於官司纏身，故不敢向對方許下承諾；新婚的張可森原來將為人父，因其妻已懷孕，但這令人高興消息同時令人痛心，因萬一張被拒保及判刑，他的孩子將要在父親缺席下成長。

荒誕程序磨人，也令旁聽家屬淚乾，家屬以為到庭可一睹親人解愁思，但法院只安排直播審訊，聲音畫面更時有時無，有家屬只能從前天早上一直安坐，並在法官前晚堅持續審後，對控方抱怨不絕，且更疲態盡露，不少家屬難敵睡魔需要閉目入眠。袁嘉蔚母親由前日一直聽審至昨凌晨後，昨早亦再次到庭，但因胃病需看醫生，只能留到中午，唯一關心是女兒是否安好。

另外，林景楠fb專頁昨早發佈林的女兒Jasmine畫作帖文，留言引述Jasmine問媽媽道：「爸爸在哪？我只想你和爸爸有時間跟我玩耍！」不少網民留言打氣，向Jasmine讚揚其父勇敢，並祝福林景楠可早日回家，同時亦為林妻打氣。

至於大檢控的「第一主角」、日前被港澳辦主任夏寶龍點名的法律學者戴耀廷更要同時應付佔中九子案上訴開審，故他經過十多小時保釋聆訊至昨凌晨近3時休庭後，接近天亮約5時才被押回荔枝角收押所，小休一刻後又要到金鐘高院應訊，然後下午被押回西九龍法院。

戴耀廷是佔中九子案中首被告，戴被懲教人員帶到高院庭內被告欄內，甫坐下就與坐在親屬席的太太相視而笑，另一被告陳健民開庭前亦與戴隔着被告欄玻璃短暫交談。當上午聆訊結束，戴耀廷突大聲向外說了句：「生日快樂！」原來昨天正是他兒子生日，其子亦有到庭旁聽。