【本報訊】科大再有職員染疫，一名68歲的退休男教授疑被經「回港易」從深圳灣回港的28歲男同事傳染，暫列為源頭不明個案。據悉，該名68歲男患者為化學及生物工程學系名譽教授，居科技大學教職員宿舍7座，上月底與該男同事開會後出現咳嗽，惟發病期間仍去健身室和與友人打網球，而男同事上周六（27日）飛往上海後，翌日確診。

本港昨日新增13宗確診，七宗本地感染，其中四宗不明源頭，另逾10宗初步確診。一宗源頭不明個案涉及一名68歲退休男子，居於科技大學教職員宿舍7座36樓。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者毋須教書，2月23、25日與同樣無源頭染疫的28歲男同事開會，2月24日出現咳嗽，懷疑在開會後被傳染。

居蔚藍灣畔 到海港城購物

張竹君續指，該名28歲男同事2月16日在內地檢測呈陰性，翌日經回港易由深圳灣駕私家車回港，2月21日鼻敏感加劇，估計當日病發。他在港期間居住坑口蔚藍灣畔3座，傳染期曾到科大上班、尖沙嘴海港城購物。他2月27日從香港出發，乘搭HX236航班往上海，抵達浦東國際機場，入境後被送往酒店隔離，其間出現徵狀，翌日確診。由於患者部份時間在深圳，故通報廣東省協助追蹤。

張認為，男患者感染源頭可能為28歲男同事，但暫仍列為源頭不明個案。而2月24日前七日與男患者接觸的同事，均被列為密切接觸者。因應其全部同事已送往檢疫中心，中心不會對涉事的辦公室發強制檢測公告。兩名患者居住的科大教職員宿舍7座和坑口蔚藍灣畔3座則須強檢。

科大電台新聞組昨日凌晨在其專頁發帖，指68歲患者為化學及生物工程學系名譽教授，其於電子及電腦工程學院任職的妻子列密切接觸者。該組引述校方指，男方發病後，2月27日曾於校內的University Bistro進餐，2月21和28日與友人打網球，以及2月23及26日使用校內LG4健身室。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，該名回港易28歲病人在本港逗留一段長時間，而深圳近月新增個案數字維持低位，雖不能斷定感染源頭，但相信病人在港感染機會較大。他指，回港易人士一般有要事才會來港，不可能抵港後完全不外出，正如今次病人抵港後去過不同地方，但實際傳播風險須視乎個人的衞生措施。

鼻敏感加劇或屬染疫病徵

林緯遜認為，該名病人回港後一度鼻敏感加劇，或屬感染後病徵。武漢肺炎病徵眾多，發燒、失去嗅覺或味覺等屬較明顯病徵，但本港近日處轉季天氣，鼻敏感人士普遍都有病情轉差情況，若病人僅出現鼻敏感加劇，較難判斷是否已染病。他又指，一般轉季導致的鼻敏感，病人可能在早上才會病情加劇，但病毒感染的病徵則不會有時間差異。

科大表示，已立即關閉患者近日到訪的校內餐廳及設施，並全面消毒，又建議居於同一幢宿舍的成員盡快檢測。