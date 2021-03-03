鰂魚涌海裕街維港旁一幅私人用地擬建25層高工廈，將貫通東西的海濱長廊「閘斷」而惹起爭議，發展局2018年時稱與發展商初步達成原址換地協議，經過近3年商討，發展局今日（3日）公佈，行政長官和行會已通過2幅海裕街私人地段業權人的原址換地申請，在完成補地價程序後，業權人方可展開發展。當局指業權人在發展項目時，須在重新獲批地段外興建合共約6.8萬平方呎的公眾休憩空間，及一條長290米、連接海濱和鰂魚涌腹地的行人天橋，設施須24小時向公眾開放。

改劃用途後 按原條款打地基惹反彈

發展局稱，有關原址換地是為了取代業權人本來擬於該處興建25層高工業大廈發展項目，在繳付十足市值地價後，業權人可在重新獲批地段，按城規會許可進行海濱休閒、旅遊及商業發展。涉事地皮由協和集團持有，集團主席汪世忠2018年時更親身出席東區區議會介紹規劃方案。

此外，發展局稱業權人早於2001年在該海裕街、面積達2.7萬平方呎用地申請興建工廈獲批，但一直未有發展。用地於03年由工業地帶被改劃為休憩用地和「其他指定用途」地帶，即為與「文化及／或商業、消閒及與旅遊有關的用途」，業權人卻突然於2017年展開地基工程，擬按早年獲批的申請建成25層高工廈，惹起外界反彈。

須另建公眾休憩空間 惟開支可扣地價

發展局接觸業權人探討替代方案，2018年7月宣佈待業權人取得城規會規劃許可後，當局會向行會申請批准換地，業權人於2019年2月獲得有關規劃許可，擬在用地興建5幢約34米至41米的低矮建築物作酒店和辦公室用途，並設有4萬平方呎園境平台，屆時會開放予公眾觀賞維多利亞港。

發展局稱，根據行會批准的條款，業權人須在發展有關項目時，在重新獲批的地段範圍外一併興建合共約6.8萬平方呎的公眾休憩空間，包括約2.7萬呎新休憩空間、於鄰近重置面積約1萬平方呎的寵物公園，及提升現時約3萬呎的海濱長廊，以及興建一條長290米和闊6米、連接海濱地帶和鰂魚涌腹地的無障礙有蓋行人天橋，相關建築費用經政府審核後可從地價中扣除，而上述設施均會24小時向公眾開放，新建的休憩用地和天橋會由業權人管理和保養。

發展局重申，換地方案可成功取代與海濱極不協調的工廈發展；有助打造連綿不斷的海濱長廊，連接未來東區行人板道和鰂魚涌公園；新建的行人天橋亦可改善區內通達性，大幅縮短內陸與海濱的步行距離最多達500米、即約8分鐘步程。政府將會與業權人繼續跟進換地後期工作，即按行會通過的框架擬定最終地契條款，在業權人接納及繳付土地補價後，方可展開發展。

2018年7月時東區區議會曾開會討論事件，會上多名區議員不滿發展商堅持要放寬建築物高度限制，質疑此舉是官商勾結，又指換地後地皮升價10倍，若發展商再加高大廈是「攞盡着數」。當時協和集團主席汪世忠曾出席會議並開腔，辯稱原本工廈計劃可賺近百億元，為了公德才願意換地保留海濱，又稱他們不能將太多樓面空間放在地面，「我都要同股東交代，你畀條路我行，最少畀我收番個本得唔得？」

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