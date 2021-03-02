【本報訊】去年8月，警方高調搜查壹傳媒大樓，並以涉嫌違反國安法、串謀欺詐等罪名高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英等10人，其中去年底，黎被加控涉勾結外國勢力危害國家安全罪並未審先囚，至今仍被還柙。警方昨晚公佈，警方國家安全處經進一步調查後，昨日在中區再以涉嫌欺詐拘捕一名61歲姓丁男子，令案中被捕人數增至11人。

據知，昨日被捕的61歲男子，是曾服務壹傳媒集團18年的丁家裕。丁家裕曾擔任壹傳媒執行董事、營業總裁、財務總裁及公司薪酬委員會成員，並於1999年起出任公司董事，2015年，丁家裕辭去包括執董、營運總裁、財務總裁及公司薪酬委員會成員，亦不再出任聯交所規定的公司授權代表，當時壹傳媒的公告指他請辭目的是為追求個人興趣，並確認與董事會無意見分歧。

去年8月10日，警方國安處派逾200警力硬闖蘋果日報大樓蒐證，並以涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪名，高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他的兩名兒子及四名壹傳媒高層。

張劍虹及黎智英兩子續保

案中被警指涉嫌「串謀欺詐」的壹傳媒行政總裁張劍虹昨午到秀茂坪警署報到，他逗留個多小時後獲准續保離開。

黎智英長子黎見恩涉嫌串謀欺詐，次子黎耀恩則涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。二人昨下午到警署報到後均獲續保，三人全部5月再到警署報到。

去年12月，黎智英、壹傳媒營運總裁兼時任財務總裁周達權及行政總監黃偉強報到時，遭警方落案被控一項欺詐罪，指他們2016年6月27日至2020年5月22日期間，未有按租契而使用將軍澳工業邨駿盈街8號，並向科技園公司隱瞞有關用途，意圖詐騙而導致科技園公司因未有採取行動而蒙受不利，或令蘋果印刷或力高顧問有限公司獲利。周達權及黃偉強其後獲准保釋，同月12日，黎復遭警方國安處引用港版國安法，起訴他勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，解往西九龍裁判法院提堂，惟法庭下令要他還柙至今年4月16日再訊。