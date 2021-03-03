去年9月6日原是立法會選舉日，惟政府聲稱因應疫情關係，將選舉推遲一年。有網民號召當日在九龍區遊行，警方在旺角等地拘捕多人。一名無業漢被指當日在旺角損壞警方封鎖帶及抗拒警員，及後被捕，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

被告曾偉光 （66歲）報稱無業。他被控一項刑事損壞罪及一項抗拒警務人員罪，控罪指他於2020年9月6日在旺角西洋菜南街3號地下外，無合法辯理而損壞屬於香港警務處的一條封鎖帶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，以及同日同地抗拒執行職責的警務人員、即警員25243馮浩及25351李詩樂。

辯方申請案件押後至4月26日再訊，主任裁判官徐綺薇批准被告以現金1,000元保釋，其間不准離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每周向警署報到一次，以及禁足案發一帶。

另外，去年8月30日有群眾在旺角站附近聚集，其中有17歲男生被截停後發現疑管有鋼棒。涉案梁姓男生今被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪提堂。控罪指他於去年6月30日在旺角豉油街近西洋菜南街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而管有攻擊性武器、即一支彈簧鋼棒。

辯方申請案件押後至4月14日，以索取文件及提供法律意見。控方不反對被告保釋，但要求施加嚴苛保釋條件。徐官批准梁以3,000元現金保釋，其間不准離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每晚10時至翌日6時宵禁、每周向警署報到一次，以及禁足案發一帶。

【案件編號：WKCC838、839/21】

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