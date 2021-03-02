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中銀監指點港銀不跟美制裁　
稱對方無約束力 業界：與實際有距離

2小時前
■中銀監指在港的中資及外資金融機構不會執行毫無約束力的美國制裁措施。

【本報訊】今年初美國對六名涉執行港版國安法的中港官員及人大常委，列入新一輪制裁清單，財政部複檢銀行是否斬纜的60日限期本月中屆滿。中國銀保監會主席郭樹清昨日在記者會強調，中國銀行業、保險業都不會執行美國法律及法規，在港的中資及外資金融機構亦必須遵守香港法律，因此不會執行毫無約束力的美國制裁措施。

對講話內容是否向本港中外資銀行釋出訊號，示意不可跟隨美國向制裁人士斬纜，分析普遍認為，郭氏只重申官方口徑，實際操作仍由銀行按形勢自行決定。

批評美諸多干預

身兼人行黨委書記的郭樹清，昨日早上在國新辦記者會中批評，美國對中國內政作諸多干預，如香港及新疆問題，認為這是沒有道理，堅決反對，又強調銀保監會及銀行業都不會遵行美國法律，外資行在內地經營是按中國法律辦事，而外資行在中國市場佔比只有1%，影響有限。但他同時表示，中方願意與美國金融機構及企業合作。

大和資本市場執行董事兼首席經濟師賴志文表示，「當然佢（郭）唔可以講你哋（銀行）照跟美國制裁措施喇」，惟外界毋須過度解讀其講話內容，只是一貫官方口徑表述，「如同中港財金官員、監管機構、金管局都夾好晒同一口徑」，但實際操作上「大家明白銀行要自己決定」。

賴志文指除非中方表明，銀行若切割與美國制裁人士戶口，「一執行就踩界，觸犯內地法例及要承擔後果」，則另作別論。至於美國年初訂定的新制裁名單，60日限期本月中屆滿，他說銀行能否過關免列次輪清單，要看斬纜處理及到時財政部公佈。

中大經濟學系副教授莊太量亦表示，除非中方只容許本地金融機構二揀一，得失中方抑或美方，銀行才有機會不執行美國制裁措施，以商言商衡量兩個市場利益孰大孰小，一般而言現時銀行盈利來源為中港市場，若要選擇會以中國優先考慮，像滙豐在美國「亦無乜錢賺」。一位不願具名銀行界主管稱，中美角力包括制裁，從來都不是法律而是政治問題，「高官說法當然唔可以話係錯」，但執行上太理想化，或是因應需要「扮天真」，與現實狀況有距離。

金管局發言人回覆，該局早前已就相關議題回應，沒有其他補充。副總裁阮國恒曾表示，局方對美國單邊制裁的立場清晰，強調本港銀行沒有法律責任配合制裁行動。

港版國安法制裁郭樹清
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