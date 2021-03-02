【本報訊】今年初美國對六名涉執行港版國安法的中港官員及人大常委，列入新一輪制裁清單，財政部複檢銀行是否斬纜的60日限期本月中屆滿。中國銀保監會主席郭樹清昨日在記者會強調，中國銀行業、保險業都不會執行美國法律及法規，在港的中資及外資金融機構亦必須遵守香港法律，因此不會執行毫無約束力的美國制裁措施。

對講話內容是否向本港中外資銀行釋出訊號，示意不可跟隨美國向制裁人士斬纜，分析普遍認為，郭氏只重申官方口徑，實際操作仍由銀行按形勢自行決定。

批評美諸多干預

身兼人行黨委書記的郭樹清，昨日早上在國新辦記者會中批評，美國對中國內政作諸多干預，如香港及新疆問題，認為這是沒有道理，堅決反對，又強調銀保監會及銀行業都不會遵行美國法律，外資行在內地經營是按中國法律辦事，而外資行在中國市場佔比只有1%，影響有限。但他同時表示，中方願意與美國金融機構及企業合作。

大和資本市場執行董事兼首席經濟師賴志文表示，「當然佢（郭）唔可以講你哋（銀行）照跟美國制裁措施喇」，惟外界毋須過度解讀其講話內容，只是一貫官方口徑表述，「如同中港財金官員、監管機構、金管局都夾好晒同一口徑」，但實際操作上「大家明白銀行要自己決定」。

賴志文指除非中方表明，銀行若切割與美國制裁人士戶口，「一執行就踩界，觸犯內地法例及要承擔後果」，則另作別論。至於美國年初訂定的新制裁名單，60日限期本月中屆滿，他說銀行能否過關免列次輪清單，要看斬纜處理及到時財政部公佈。

中大經濟學系副教授莊太量亦表示，除非中方只容許本地金融機構二揀一，得失中方抑或美方，銀行才有機會不執行美國制裁措施，以商言商衡量兩個市場利益孰大孰小，一般而言現時銀行盈利來源為中港市場，若要選擇會以中國優先考慮，像滙豐在美國「亦無乜錢賺」。一位不願具名銀行界主管稱，中美角力包括制裁，從來都不是法律而是政治問題，「高官說法當然唔可以話係錯」，但執行上太理想化，或是因應需要「扮天真」，與現實狀況有距離。

金管局發言人回覆，該局早前已就相關議題回應，沒有其他補充。副總裁阮國恒曾表示，局方對美國單邊制裁的立場清晰，強調本港銀行沒有法律責任配合制裁行動。