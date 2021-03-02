【本報訊】警方上月起先後起訴多人前年11月理大圍城期間在校園內或附近參與暴動，至日前再拘控11名男女，指他們從校園突圍時被捕，案件昨午在九龍城法院提堂。主任裁判官嚴舜儀聽取辯方保釋陳詞時，要求控方準備案發片段以供參考，並表明不建議入黑後仍繼續處理案件，以免集中力受影響。案件押後至今午續訊，所有被告須還柙。

首案涉及五男五女被告，依次為黃貴鴻、莫紫微、許銘晉、明姓男生、陳嘉鋒、方穎雯、鄭卓琳、伍姓女生、謝源紹及朱健君（17歲至24歲）。10人同被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在理工大學外暢運道連同他人犯案，謝另被控無牌管有無線電通訊器具罪。

另被告余文博（20歲）則被控兩項暴動罪、在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕共四罪。控罪指他前年11月17日及18日在上述同一地點犯案；另被控同月18日在理大康泰徑近暢運道管有雷射筆及抗拒警員23249。控方申請押後兩案至本月12日在區域法院答辯。

一被告保釋 須交出BNO

此外，同涉及理大暴動的四名被告昨提訊，以準備轉介至區院處理。四人自上月24日被控提堂後一直還柙，其中被捕時身穿急救員裝束的被告施朗（26歲），昨獲准以5萬元保釋外出，其間須交出旅遊證件包括BNO、不得離港、須於報稱地址居住、每日向警署報到並須守宵禁。

案件編號：KCCC648、649/21