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理大暴動案　
官不欲天黑聆訊：免損集中力

2小時前
主任裁判官嚴舜儀

【本報訊】警方上月起先後起訴多人前年11月理大圍城期間在校園內或附近參與暴動，至日前再拘控11名男女，指他們從校園突圍時被捕，案件昨午在九龍城法院提堂。主任裁判官嚴舜儀聽取辯方保釋陳詞時，要求控方準備案發片段以供參考，並表明不建議入黑後仍繼續處理案件，以免集中力受影響。案件押後至今午續訊，所有被告須還柙。

首案涉及五男五女被告，依次為黃貴鴻、莫紫微、許銘晉、明姓男生、陳嘉鋒、方穎雯、鄭卓琳、伍姓女生、謝源紹及朱健君（17歲至24歲）。10人同被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在理工大學外暢運道連同他人犯案，謝另被控無牌管有無線電通訊器具罪。

另被告余文博（20歲）則被控兩項暴動罪、在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕共四罪。控罪指他前年11月17日及18日在上述同一地點犯案；另被控同月18日在理大康泰徑近暢運道管有雷射筆及抗拒警員23249。控方申請押後兩案至本月12日在區域法院答辯。

一被告保釋　須交出BNO

此外，同涉及理大暴動的四名被告昨提訊，以準備轉介至區院處理。四人自上月24日被控提堂後一直還柙，其中被捕時身穿急救員裝束的被告施朗（26歲），昨獲准以5萬元保釋外出，其間須交出旅遊證件包括BNO、不得離港、須於報稱地址居住、每日向警署報到並須守宵禁。

案件編號：KCCC648、649/21

暴動在公眾地方管有攻擊性武器拒捕無牌管有無線電通訊器具理大圍城
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