新一屆特首選舉明年舉行,不少有意圖參選的人都蠢蠢欲動。盛傳將會捲土重來的前特首、全國政協副主席梁振英今日接受路透社訪問時,被問到會否再次參選特首時稱,「我會竭盡所能為香港服務,為國家服務」,意味他不排除會重返昔日特首崗位。

「梁粉」馮煒光日前撰文指「AO黨」是最大反中政黨,重提2013年底梁振英要求官員草擬在大灣區覓地建公屋的文件,該文件後來被傳媒披露;馮透露:「事後排查,發現曾接觸過這份機密文件的不出30人,不是相關局長便是AO。」然而至今未查出洩密者,質疑AO出身的現任特首坐視,矛頭直指林鄭月娥。

身在北京準備出席兩會的梁振英接受路透社專訪,被問到會否重返特首崗位,梁回應:「I’d do anything to serve Hong Kong well and to serve the country(我會竭盡所能為香港服務,為國家服務)」,又說自己卸任特首3年以來,不是袖手旁觀 (I’ve not been exactly sitting on my hands in the past three years)。

至於是否競選下任特首?梁說出參選特首的要求,包括要年滿40歲,以及在港經常居住20年,直言他是數百萬有資格參選的人之一。

去年底曾指目前無意選特首 事隔4月又改口

2012年特首選舉,辭任行會召集人的梁振英決意去馬硬撼最初獲欽點的時任政務司司長唐英年,在唐爆出感情缺失及唐宮僭建等事件後,終以689票當選特首。他在任特首期間發生反國教事件、雨傘運動、旺角騷亂等;被認定為連任鋪路之際,他在卸任前一年、即2016年12月9日突宣佈因家庭原因,放棄爭取連任,北京換馬改為欽點林鄭月娥為特首。

梁振英其後獲任為全國政協副主席,不時就社會議題在網絡上發表意見,亦多次就社會問題批評林鄭月娥,暗指她「避難」,雙方不時隔空擦出火花。

梁振英去年11月接受港台節目《視點31》訪問時,被問到會否再參選特首時直指:「目前無」;曾指「N屆不選特首」的他,今次事隔4個月又改口,近日他更在接受《香港01》訪問時指,特首可以透過協商產生,重出江湖之意甚濃。

有傳北京有意染指香港的選舉制度,包括削減區議員特首選委議席,並將立法會選舉由現時的5區,重劃為18區並以雙議席單票的形式選出議員。梁振英在訪問中拒透露任何細節,只說如果不對於選舉制度作出任何改變,有機會選出不忠誠、不愛國的立法會議員,也包括特首。

他也重提特首可以透過協商產生的建議,稱「The likelihood is that we will use election, but with selection as possible fallback(有可能會繼續沿用選舉,但協商也是一個可行的後備方案)。」

