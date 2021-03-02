【本報訊】警察知法犯法事件近年增加，大埔警區一名警長（俗稱沙展）去年8月涉嫌偷走兩副麻雀證物自用，遭警方以涉嫌「企圖盜竊」被捕。警方調查七個月後，昨改控該警長「在公職中行為失當」罪，案件下周三於粉嶺裁判法院提堂。有大律師指，「在公職中行為失當」最高刑罰為監禁七年。

大律師：最高囚七年

涉案被捕現時停職的34歲警長，隸屬大埔警區特別職務隊，據知去年他曾參與搗破區內一非法賭檔，行動中警員撿獲大量證物，包括多副麻雀，惟有人事後將其中兩副麻雀取走自用，同袍得悉後向上級舉報。警方誠信審核行動小組介入調查後，去年8月9日以涉嫌企圖盜竊拘捕涉事警長，他其後獲准保釋，並停職等候進一步調查。

警方昨日稱，對該名警長改控「在公職中行為失當」（又稱公職人員行為失當），案件下周三於粉嶺裁判法院提堂。大律師陸偉雄指，案中警長由「企圖盜竊」改控「在公職中行為失當」，他指兩罪的嚴重性相若，最高刑罰分別為入獄十年及七年。對於警方更改最高刑罰較輕的控罪，他估計警方調查期間，或證實犯案人士並非意圖永久剝奪物主擁有權，因此改控較易入罪的控罪。

據《防止同賄賂條例》，任何公職人員（包括公務員）無合法權限或合理辯解而接受任何利益，即使並不涉及受賄或獲取任何金錢利益，亦可能干犯公職人員行為失當罪。