47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪,案件連續第3天在西九龍裁判法院提堂,處理各被告的保釋申請。甫開庭,辯方大律師馬維騉便指收到數個媒體記者查詢有關要求法庭剔除本案在《刑事訴訟程序條例》9P禁止報道保釋程序的限制,又指不論是香港及內地法律學者抑或本港法官,均無法完全掌握港區國安法條文,相信公開本案的辯論內容有助公眾認識國安法,對社會及公眾利益有莫大禆益。控方表明反對,直指相關申請是「天馬行空」。

辯方大律師馬維騉指出,為了社會公正,希望裁判官可以剔除有關限制,認為如此不單對社會公正,亦對律政司有裨益,因為在探討國安法期間,庭內不少精英大律師表達對國安法的看法。惟辯方亦希望裁判官在行使權力的同時,下令傳媒不得報道本聆訊中得知的私人情況,包括家庭成員的私人情況,且不限於教育程度及醫療歷史等。

蘇官指已收到傳媒有關申請,對此他表達關注,因陳詞中提及被告的言行。馬回應稱,法官可以下令傳媒不得報道相關指控內容,以免影響未來審訊。

控方:辯方陳詞提及與案無關政治觀點引發不必要情緒

副刑事檢控專員楊美琪反對,指《刑事訴訟程序條例》9P(2)已清楚寫明甚麼內容可以披露,看不到為何有「社會公正」目的而有報道需要。控方又稱,如剔除限制對被告亦有不公平的情況,認為會對辯方未來辯解造成阻障,強調此申請是「 too early at the stage」,一旦對被告產生負面影響,無法回頭。

楊並謂有辯方大狀陳詞時會提及與本案無關的政治觀點,在庭內引發不必要的情緒,或會對公眾或司法程序構成不公,「呢樣大家都唔想見到」。她又指,案件正在調查中,仍有認人等不同程序,不排除有嫌疑人或其他人阻礙調查。控方形容辯方的申請是「天馬行空」,對此表達極度關注,強調暫時不能同意。

馬大狀回應指,相信法庭批准有關申請前會仔細考慮,故各方不必擔心會損害被告利益或審訊公正性。馬亦不同意控方指批准申請會造成「不能彌補的損害」,因為本案牽涉去年的初選,公眾早已知道控方的指控,所有潛在嫌疑人不可能仍然不知自己或會牽涉案中,故亦不可能會因為有關報導內容而去阻礙國安處調查。

辯方:法官與學者均無法完全掌握國安法條文 公開辯論內容有益處

馬續指,公眾有權知道案件的爭議議題,例如條文的應用方式。就港區國安法而言,不論是香港及內地法律學者抑或本港法官,均無法完全掌握有關法律條文,相信本案的辯論內容將有助公眾認識國安法,對社會及公眾利益有莫大禆益。

馬強調,法庭可訂下條款約束報導涵蓋內容,確保各方利益均得到保障,又指「除咗自己代表四個被告之外,我見到好多同事都點頭示意支持」。

大律師梁家傑提議,由於相關議題屬臨時出現,認為律師們可以利用午飯時間索取被告就有關議題的指示,並與控方討論草擬文件。梁家傑又提議,午飯後可以先繼續聽取其餘被告的保釋申請,待控辯雙方討論成熟後再向法庭報告。

大律師黃瑞紅補充謂,根據過往在高院申請禁制令的經驗,法庭可以頒下很仔細的命令,辯方亦可以仔細列出有何細項不可報導,從而協助法庭。

【案件編號:WKCC813/21】

