【本報訊】尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館群組多至少一人確診，群組爆疫至今累計49人。新增患者為25歲女子，與早前三名染疫名潮食客同日到大角嘴黃頌仁醫務所求診，疑一同排隊付款時被傳染。名潮日前被發現鮮風量比牌照標準低，有醫生認為，政府需交代巡查是否有遺漏，有否檢查該食肆通風是否符合要求，以及政府部門之間權責問題。

群組患者傳染診所病人

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，三名名潮群組患者上月22日曾到大角嘴黃頌仁醫務所求醫，昨日確診的第11028號個案25歲女子同日曾到診所求醫，疑一同排隊付款時被傳染。中心早前追蹤2月22日同一時間曾往診所的兩至三名病人，25歲女子是其中一人，她送檢時已感不適，其後確診。她與該診所的確診護士疑同屬群組的二代傳播。

至於與名潮同屬地下樓層的Twinkie Cookies一名職員昨日確診，個案第11027號，但未有歸入名潮群組。張解釋該患者無去過名潮，有家人早前確診。

張又指，昨再找到四名在高危期到訪的名潮食客，累計65人，其中三人坐一樓，惟仍有10至11名食客未找到。而食環署前日在K11取得48個環境樣本，包括洗手盆底及冷氣槽，暫未有化驗結果。

名潮日前被發現鮮風輸送量低於申請牌照要求。K11集團昨表示，名潮食館通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆不相連；因其鮮風量較牌照標準低，已即時嚴肅跟進，終止其租約。感染及傳染病科醫生曾祈殷認為，當局需交代巡查該食肆是否有遺漏，「你個checklist（檢查清單）包咩」，有否檢查該食肆通風是否符合要求。政府亦需釐清部門之間權責問題，包括檢測食肆內通風問題是食環署或機電署負責，不同抗疫措施由哪個部門負責執行。

現時全港約1.2萬持牌普通食肆，食環署去年推出食肆就換氣量達到每小時六次作出自願登記制度，但至今僅41間持牌普通食肆登記，佔整體不足0.5%；另有四間持牌普通食肆已裝設空氣淨化設備，全部在帝京酒店。

本報向食環署查詢事件及發牌時有否核實食肆喉管的鮮風量，但食環署未有正面回應，僅重申若處所持牌人違反法例規定，最高可被罰款10,000元及監禁三個月，而該署與相關部門已實地視察並會因應情況採取適當行動。