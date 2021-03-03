47名因被選被捕串謀顛覆國家政權罪的民主派中，不少人身兼區議員，能否保釋是未知數，但多個區議員的地區辦事處職員，堅守崗位，繼續「營業」服務街坊。其中身兼北區區議員的民主黨副主席林卓廷，今日透過其Facebook小編於Fb發表「道歉聲明」，指自己早前約了部份求助街坊會面，卻因突如其來的檢控而被迫取消，「小編想喺度同阿廷向各位受影響嘅街坊講聲對唔住。同時因辦事處嘅同事都忙於幫廷打點緊急事務，所以登門嚟求助嘅市民輪候時間可能長咗，小編都想同大家講聲sorry」。

林卓廷的小編並指，該議辦每年處理多達2,000宗求助個案，即使民主派總辭後人手減少，議辦同事仍努力保持服務效率和質素，「喺呢段極之艱難嘅時間，可能會有啲應接不暇，我地都委託左鄰區嘅民主黨區議員幫手頂一頂，盡量確保大家不受影響。」並指林卓廷經常提醒議辦職員，「縱使出面風雨飄搖，都要謹記做好地區服務，好好服務街坊」。

袁嘉蔚念念不忘11日有區議會會議

同樣因參加初選被捕的南區區議員袁嘉蔚，則在庭上仍不忘區議會工作，與律師說：「11號有區議會（會議）呀」；楊雪盈則在周日被控前5分鐘，仍在著緊跟進關注動物權益組織的工作。其他被捕的西貢區議員柯耀林、屯門區議員張可森、深水埗區議員劉偉聰的Facebook專頁亦指，議辦如常運作，繼續服務街坊。

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