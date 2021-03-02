【本報訊】有效率僅50.6%的內地科興疫苗開打不足一周，即發生首宗接種疫苗後死亡個案。一名63歲有長期病患的男子打針後兩日，因呼吸困難前往伊利沙伯醫院急診室求醫，同日死亡。院方昨翻查紀錄，始發現他曾接種科興疫苗，未知死因是否有關。個案已呈報衞生署及死因庭，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會討論事件，衞生防護中心強調不會煞停疫苗接種計劃。

本報分別接獲死者友人及醫生消息，指一名患嚴重糖尿病的63歲李姓男子，2月26日在一名朋友陪同下，到佐敦官涌社區接種中心接種首劑科興疫苗。據悉，男子接種前、後均無不適，之後返回住所。他其後因嚴重不適，到伊利沙伯醫院急症室接受治療，他被送上病房觀察，其後出現休克症狀，醫護急救後，2月28日早上不治。

據了解，男子除嚴重糖尿病，亦有其他長期病患如心臟病等，亦有肺部疾病；院方一度懷疑他感染武漢肺炎，但快速測試證實呈陰性。伊院確認事件，指一名長期病患及有呼吸道病史的男病人28日凌晨1時30分左右，自行前往醫院急症室求醫，當時病人清醒但呼吸困難，並表示曾於26日接種疫苗，惟當時相關人士不以為意。急症室醫生初步診斷病人患支氣管炎，28日凌晨3時左右，病人被安排轉到內科病房繼續治療，其後病人情況迅速惡化，延至同日早上約6時離世。

死者友人轟中心來者不拒

院方昨覆核有關病人個案時，始察覺病人曾注射疫苗，才向醫管局及衞生署呈報事件。衞生署表示，暫未能確定個案與接種疫苗有關，會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

其中一名死者友人向本報表示，對多年朋友猝逝感到愕然及傷感。她指死者生前只有糖尿病，不曾聽聞他有心臟病等其他疾病，「知佢要食代糖取代糖份囉，但呢啲病唔會令佢無喇喇過身啩！」她又稱，死者上周五才接種科興疫苗，「兩日後就過身，有冇咁巧合呀大佬！」根據科興提交港府的報告，糖尿病患者必須「慎用」疫苗，意味他們欲接種疫苗，最好要有醫護人員的專業建議。死者友人怒斥為何接種中心容許糖尿病患者入內打針，「點解好似來者不拒咁，好想知點解會咁。」

衞生防護中心總監林文健今晨召開記者會稱，本周二晚接到醫管局有關個案的通報，衞生署非常關注，並向病者家人致深切慰問，新冠疫苗接種臨床事故評估專家委員會今日召開會議，審視及評估此個案，研究當中是否有因果關係。死者個案已轉交死因庭，在得到病者家人同意後，希望盡快進行解剖找出死因。但他強調不應胡亂煞停疫苗接種計劃，必須先經委員會研究事件。

伊院：搶救過程不見過敏情況

伊利沙白醫院副行政總監陳偉文指出，病人有長期病患，有糖尿病及血壓高，亦有慢性支氣管炎，入院時清醒，但呼吸困難，入院時曾向急症室同事表示有接種新冠疫苗。但他表示，搶救過程中「看不到有任何過敏或異常情況」，X光及臨床診斷均認為屬慢性支氣管炎，故整個搶救過程當中均循慢性支氣管炎方面處理。他否認隱瞞事件，強調醫管局有通報機制。

武肺疫苗開打至今，累計七人接種後不適送院，其中一名84歲男子昨到九龍灣體育館社區疫苗接種中心注射科興疫苗後，亦感到頭痛及發現血壓高，需送往聯合醫院，現已出院。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員黃志基表示，隨着接種人數越多，預料會有更多接種後不適個案。對於何種情況下需煞停接種疫苗，黃表示，煞停接種其中一個考慮是出現副作用風險「大得好緊要」，例如美國每21萬人接種疫苗後，只有一人出現過敏，但本港每100人接種就有一人出現過敏，「幾萬人有過敏，唔可以接受」，便需慎重考慮是否需煞停。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷促請政府盡快確認事件是否與疫苗有關，「第一，要出嚟講；第二，唔好自亂陣腳；第三，有好多人好想打科興，點樣去開誠布公讓市民放心？如果係唔關事，要盡快出嚟澄清」。