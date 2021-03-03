前年「佔中三子」戴耀廷﹑陳健民和朱耀明與另外六名學生及政治領袖，被裁定於2013至14年間串謀與煽惑公眾妨擾等罪成，分別被判入獄、緩刑或社會服務令。九人均提出上訴，案件今在上訴庭續審。上訴方於午休前完成陳詞，下午由署理刑事檢控專員譚耀豪代表律政司上陣。譚耀豪指三子當年看準了有學生在添美道發起佔領，找到機會，看到佔領的參與人數及影響後，遂宣佈「佔領中環，正式啟動」，明顯這就是三子一早籌備好的「佔中」，以圖迫使政府與他們展開對話。

署理刑事檢控專員譚耀豪陳詞指，上訴方爭拗三子原先籌備好的「佔中」與最終2014年9月28日發生的佔領運動截然不同，但他認為就算最終發生地點不在中環，日期亦提早了，戴耀廷當晚向公眾表示「佔領中環，正式啟動」，明顯就是有力的證據，證明只是推前了佔領，而非有所改變。

譚又引述事後戴曾向記者表示，佔領運動不會有重大改變，只是一些技術問題要處理，而三子亦會投入資源到佔領運動。

上訴庭副庭長麥機智提出，上訴人陳健民曾供稱，9.28與三子所構想的佔領運動，不論是主題、組織方法及管理手法均有所不同。譚認為兩者同步進行，只是他們所構思的佔領運動，最終轉了陣地到金鐘。他又多番引述原審法官判詞指，「三子沒有放棄原先的佔領計畫，只是將計畫修定了」。

譚又指佔領參與人數多㝰並不重要，一人亦可癱瘓道路。他舉出原審時控方已提出過的案例、英籍「蜘蛛俠」Matt James Pearce曾獨自攀爬中環高樓大廈，已對公眾及道路造成阻礙，希望上訴庭參考。

九人均就定罪提出上訴，其中戴耀廷及黃浩銘另就刑期提出上訴。當中戴耀廷及陳健民的刑期最重，被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾罪成，判監16個月。戴前年保釋外出等候上訴，陳則已服刑完畢。年紀最大的朱耀明牧師則一項串謀作出公眾妨擾罪成，判監16個月，但緩刑兩年。

餘下被告包括前立法會議員邵家臻和社民連主席黃浩銘，判監8個月；前立法會議員陳淑莊、時任學聯常委鍾耀華、以及民主黨成員李永達，被判緩刑；時任學聯常委張秀賢則被判200小時社會服務令。

【案件編號：CACC128/19】

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