初選案提堂聆訊持續3天，法官表明預計今晚不會有保釋結果，被告岑敖暉太太余思朗表示，聆訊太過漫長，對家屬、律師及記者而言都不是好事，目前主要擔心各被告的精神及健康狀況，「4日冇換過衫，聽日又唔知搞到幾點，如果冇得保釋又唔知幾時送到物資」，對於保釋結果，余稱有兩手準備及已作心理預備。

余又表示，知道岑敖暉等人今早有看報紙，並引述岑指，知悉這幾天法庭外的狀況，對有很多人前來支持他們，感到鼓舞。

另一被告社民連梁國雄黨友兼太太陳寶瑩亦批評，聆訊漫長對被告而言是一種煎熬及造成不利，「壓力全部擺晒喺佢身上」，她指，知道早前一度入院的梁國雄現時身體狀況尚可，「我哋根本見唔到佢，都係隔住個庭連想隔住玻璃望吓都唔得，呢個都係唔合理地方，我哋起碼有權喺法庭見到佢打個招呼」。

指伍健偉精神轉差 林進：無了期拖落去 非常唔公平

元朗區議員、天水連線林進稱，連日來的審訊非常折磨，特別聆聽部份人自辯的內容，「更加能感受到佢哋呢段時間（受）折磨，用盡所有方法保釋岀嚟，希望可以換取短暫自由。」他表示，收到伍健偉的消息，他今早終能洗澡，惟精神情況開始轉差，「佢喺入面好凍，遇到待遇好差，令我哋好心痛。」他續說，天氣轉涼，相信部份被告的衣物未必足夠，惟程序上，他們不能替換衣物。「無了期拖落去，對佢哋非常之唔公平。」他指出，他們一眾成員連日來繼續旁聽，希望可以陪伴他。

他提到，連日來聽審，聽到他們在庭上所說自辯內容均感到心痛，哽咽地道：「香港搞成咁地步，佢哋做錯啲咩，佢哋用盡所有積蓄，只希望換嚟短暫自由。」他希望，其他香港人能站岀來支持他們，「大家可以話俾佢哋知，佢哋唔係一個人。」

吳文遠料長毛不適仍堅持到庭 是要陪伴其餘46人

社民連吳文遠形容，連日「馬拉松式」的審訊「不足外人道」，難以想像他們的辛苦，惟相信他們40多人意志堅定，一定會繼續撐下去。被問到社民連梁國雄的身體情況，吳文遠表示，梁的身體情況一直不太好，相信他堅持來法庭岀席聆訊，是希望在犯人欄陪伴其餘46人，「我最希望佢（梁國雄）可以準時食嘢。」被問到想對47人的說話，他表示：「幾百萬個香港人到呢一刻，都撐住佢哋，我相信只要一日冇忘記當初上街信念，相港信全香港人一定會堅持落去。」

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