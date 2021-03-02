【本報訊】港府推「安心出行」強迫港人報告行蹤，聲稱有助疫情追蹤卻多次遲發通知，被質疑為收集數據監控市民。創科局長薛永恒昨在港台節目透露，政府現正致力推動在交通工具使用安心出行，點名港鐵公司應積極考慮使用該程式，強調政府已準備好相關服務。

薛永恒表示，政府正致力推動港鐵及其他公共交通工具使用安心出行，更點名港鐵應積極考慮使用，但理解在運作安排上港鐵有不同考慮因素。至於巴士是否需要張貼安心二維碼，他強調須考慮張貼位置，「係咪同一巴士就一定有感染風險呢？」他又舉例指若港鐵貼在列車車門，繁忙時間或會阻礙乘客，但強調政府已準備提供支援。

泛民：入車廂掃碼極擾民

近日K11 MUSEA名潮食館爆疫，有不少曾到訪商場的市民投訴，稱即使有掃安心出行，卻未收到通知，質疑「嘟完都冇用」。薛昨再為程式辯護，指商場有200多間商戶展示安心二維碼，「可能有市民去一間店舖掃咗，但確診者係去名潮食館，因為唔係同一場所，就唔會有風險感染通知」，重申已作特殊安排，將通知涵蓋其他商戶。

民主派資訊科技界選委黃浩華指政府一旦要求港鐵乘客進入車廂前掃二維碼，將極為擾民，「繁忙時間差唔多100人行入同一個車廂，可以點執行？」

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐則稱，近日名潮食館群組爆發已證明安心出行對抗疫毫無幫助，「唯一作用都冇，睇唔到點解仲要擴展，咪就係為監控囉」。港鐵回覆指， 港鐵公司早前已在所有商場及車站內張貼安心二維碼。至於鐵路設施方面，港鐵會繼續與相關部門保持溝通，探討實行相關安排的可行性。