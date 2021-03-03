一名患嚴重糖尿病的63歲老翁接種中國科興武漢肺炎疫苗後不足兩日死亡，政府今日將召開疫苗接種臨床事故評估專家委員會會議，就此個案臨床及各方面細節資料審視及評估。呼吸系統專科醫生梁子超今早接受電台節目訪問時指，一般接種疫苗後如有嚴重急性反應，可能會在半小時內出現，部份可能會在數小時或1日內出現，認為今次事件與疫苗有直接關係的機率相當低，但真正死因有待化驗確定。

梁子超說，根據現時公佈的資料，死者接種科興疫苗後首48小時內沒有出現過敏或副作用反應，在兩天後才突然惡化，並非由疫苗引起的急性反應，估計死因與疫苗有直接關係的機率相當低。他又指男子本身有長期病患和呼吸道病史，可能是慢性肺阻或心臟等問題令情況惡化，真正死因仍有待進一步檢驗。

他表示，市民暫時毋須過份憂心，即使長者或長期病患者若病患情況在穩定狀態，基本上接種疫苗屬安全，但如有擔心，接種前可先諮詢醫生。

許樹昌：短時間內死亡很大機會因心血管疾病

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，死者有4個心血管疾病高危因素，包括高血壓、高血脂、糖尿及吸煙，由患者入院至心跳減慢到離世，只相隔幾個小時，認為短時間內死亡，很大機會是由於心血管疾病所致，但詳細死因需要等待專家討論及解剖報告，例如有否發現血管閉塞。

事主到伊院求醫時，曾向急症室人員表示有接種科興疫苗，但院方搶救過程中沒有仔細看到他曾接種疫苗，故搶救期間並不知情，病人不治後，醫護人員與高級醫生及醫管局管理層討論個案時，才發現病人曾接種疫苗。許樹昌批評院方延遲通知，指從他收到的醫院資料，急症室醫生是有寫下死者曾經接種疫苗，但被送到病房搶救時有關職員懷疑睇漏。

許樹昌說，專責小組今日下午將開會檢視患者詳細入院記錄、急救前的心電圖和血壓記錄及解剖報告等，相信與疫苗接種未必有關。

拒因而暫停接種計劃 稱慢性病患者染武肺風險更大

他承認今次事件可能影響市民接種疫苗的信心，但疫苗接種計劃不會因為今次個案而暫停，除非多人打針後出現吉巴氏症、全身無力等大量不尋常副作用情況才要暫停。

許續指，感染武肺病毒對慢性病患者的風險較接種疫苗更大，因為疫苗不會導致炎症，並引述挪威早前有30多位長者接種疫苗後死亡，世衛亦認為與疫苗無關，強調長期病患者如果本身將病情控制得好，是絕對適宜接種疫苗，呼籲有疑惑的慢性病患者，應該向家庭醫生查詢。

藥劑師學會：可能副作用會導致長期病患者病情惡化

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，疫苗中不是有何害處會影響身體，但可能一些常見及已知的副作用會導致長期病患者的病情惡化，不過暫時未知事件是否與疫苗有關，一般來說如本身多病痛，一定要病情受控制及穩定，才適合接種疫苗。他說，有人提議接種中心職員要先詢問接種者病情，但坦言接種者可能都不知道自己病況是否穩定，因此本身有長期病患的人士最好在接種前諮詢家庭醫生或專科醫生。

崔亦說現時不應暫停接種計劃，因為疫苗可用作幫助高危群組，如果因為出現一宗未知是否與疫苗有關的死亡個案就煞停計劃，對很多高風險人士來說是更加危險。

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