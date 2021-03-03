47名民主派人士因去年7月初選遭警方清算，被控以國安法中的串謀顛覆國家政權罪，法庭周一起一連三日處理保釋申請，連日程序可見控方未有做好檢控的準備。內地維權新聞記者及作家趙思樂質疑，控方和法庭根本在沒有做好準備下便倉促起訴，認為是為兩會期間會宣佈的香港選舉制度改革方案做「維穩」準備，將北京眼中是選舉制度改革最可能、最有力的反對者監禁。

趙思樂在Facebook分析，初選大搜捕案件的起訴明顯倉促，控方和法庭根本沒做好準備，警方要求被捕人提前報到也很可能非長期策劃。她預料，多數人會被法庭拒保、提前監禁，為兩會期間宣佈香港選舉制度改革方案做維穩準備，提前監禁北京眼中是選制改革最可能、最有力的反對者。

趙補充，今次警方行動如同過往在兩會、六四前夕，各地的「麻煩份子」都會被提前控制，惟香港沒有相應的非正式手段，形容港府出此下策是「硬食」了北京的要求，認為被拒保者可能被將計就計了。

余若薇：Justice hurried is justice denied

公民黨前黨魁、資深大律師余若薇也在Facebook就連日的審訊留下感言，除了分享有關47人案馬拉松式審訊的分析文析，更留言指，法治有句話「Justice delayed is justice denied（遲來的公義不是公義）」，今日更要加一句：「Justice hurried is justice denied（倉促的司法也不是公義）」，「兩句加埋 = Prosecution should take the time they need. Defence should get on with your submission as there is a queue of your friends waiting to get on.」

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