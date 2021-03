47名民主派人士因去年7月初選遭警方清算,被控以國安法中的串謀顛覆國家政權罪,法庭周一起一連三日處理保釋申請,連日程序可見控方未有做好檢控的準備。內地維權新聞記者及作家趙思樂質疑,控方和法庭根本在沒有做好準備下便倉促起訴,認為是為兩會期間會宣佈的香港選舉制度改革方案做「維穩」準備,將北京眼中是選舉制度改革最可能、最有力的反對者監禁。

趙思樂在Facebook分析,初選大搜捕案件的起訴明顯倉促,控方和法庭根本沒做好準備,警方要求被捕人提前報到也很可能非長期策劃。她預料,多數人會被法庭拒保、提前監禁,為兩會期間宣佈香港選舉制度改革方案做維穩準備,提前監禁北京眼中是選制改革最可能、最有力的反對者。

趙補充,今次警方行動如同過往在兩會、六四前夕,各地的「麻煩份子」都會被提前控制,惟香港沒有相應的非正式手段,形容港府出此下策是「硬食」了北京的要求,認為被拒保者可能被將計就計了。

余若薇:Justice hurried is justice denied

公民黨前黨魁、資深大律師余若薇也在Facebook就連日的審訊留下感言,除了分享有關47人案馬拉松式審訊的分析文析,更留言指,法治有句話「Justice delayed is justice denied(遲來的公義不是公義)」,今日更要加一句:「Justice hurried is justice denied(倉促的司法也不是公義)」,「兩句加埋 = Prosecution should take the time they need. Defence should get on with your submission as there is a queue of your friends waiting to get on.」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!