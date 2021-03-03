繼日前香港民意研究計劃的民調，再有民調顯示市民對特首林鄭月娥評分上升。中大香港亞太研究每月民調顯示，市民對林鄭的評分微升1.1分至26.9分，連帶對港府滿意度和信任度有上升，不過市民對財政司司長陳茂波則有所下跌。

中大香港亞太研究所於上月19日至26日、即預算案發表前後，成功以電話訪問逾700名市民，調查顯示林鄭評分達到該項調查自去年1月以來的新高，有26.9分，但給予林鄭0分的人仍佔43.3%，大幅多於給予100分滿分的1.2%；至於給予50分合格水平的人就只得9.7%。

林鄭民望上升的同時，滿意和信任港府的市民亦有增加，不滿和不信任的人相應減少，然而不滿和不信任的人仍維持逾半數，分別為近6成及5成多。而不信中央政府的市民，也由57.7%減至55.5%，惟信任的市民也由17.2%降至16.3%。

3司長評分僅陳茂波下跌

至於3名司長中，市民對政務司司長張建宗和律政司司長鄭若驊的評分，均錄得些微增長，前者為26.7分、後者為20.4分，只有陳茂波的評分下跌1.3分至29.9分。中大香港亞太研究所指，要留意的是，陳茂波於上月24日公佈預算案，今次調查未能充分反映預算案對陳的評價影響。

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