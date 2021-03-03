理大圍城事隔年逾，警方上月起先後起訴多人，指他們前年11月在校園內或附近參與暴動。警方日前再拘控11名男女，指他們從校園突圍時被捕，案件昨午在九龍城裁判法院提堂，並應主任裁判官嚴舜儀要求押後至今午繼續。控方應法庭指示，播放案發片段以供參考，最終11名被告之中有6人獲准保釋候訊。

獲准保釋的6名被告黃貴鴻、許銘晉、明姓男生、伍姓女生、謝源紹及朱健君，年齡介乎17歲至24歲，各人均准以5萬元擔保外出，惟須交出所有旅遊證件包括BNO、每日向警署報到，以及遵守宵禁等保釋條件。另外5名被告莫紫微、陳嘉鋒、方穎雯、鄭卓琳及余文博則被拒保釋，還柙看管。

10名被告同被控一項暴動罪，控罪指他們於前年11月18日在理工大學外暢運道連同他人犯案。謝另被控無牌管有無線電通訊器具罪。

另案被告余文博則被控兩項暴動罪、在公眾地方管有攻擊性武器及拒捕共四罪。控罪指他前年11月17日及18日在上述同一地點犯案；另被控同月18日在理大康泰徑近暢運道管有雷射筆及抗拒警員23249。余保釋申請被拒，還柙候訊。控方申請押後兩案至本月12日在區域法院答辯。

【案件編號：KCCC648、649/21】

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