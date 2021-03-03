「港版國安法」陰霾下人人自危，特首林鄭月娥在惡法生效時大派定心丸，聲稱法例只針對「一小撮人」。惟警方回覆《蘋果》查詢時證實，由惡法生效至今僅約8個月，因《國安法》被捕的人士已正式達至100人。自去年惡法生效後不足24小時，「電單車男」唐英傑成為首位被捕者後，警方同年8月再高調搜查蘋果大樓，拘捕包括黎智英在內多名壹傳媒高層，彷彿正式向全港敲響國安警鐘，而因《國安法》被捕的第100人，正正又與《蘋果》有關，為昨日（2日）被捕的壹傳媒前營運總裁丁家裕。

《國安法》被捕者已達100人 包括10名壹傳媒高層

警方回覆《蘋果》查詢時指，自去年7月《國安法》生效後，截至今年3月2日，已共有100人被捕，他們被指涉嫌從事危害國家安全的行為和活動，涉及83男17女，年齡介乎於16至79歲。

翻查資料，因《國安法》被捕的第100人，正是昨日被國安處以涉嫌「欺詐」、於中區拘捕的壹傳媒前營運總裁丁家裕，他被通宵扣查後已獲准保釋。警方昨日的拘捕行動，是去年8月搜查蘋果大樓後的延續，此前已有10名壹傳媒高層，被指涉國安法、欺詐等罪被捕，包括壹傳媒創辦人黎智英，以及行政總裁張劍虹等。

民主派47人被起訴「串謀顛覆國家政權」

至於至今最大規模的《國安法》拘捕行動，則是去年因參與民主派初選被捕的55名民主派人士，其中47人於2月28日被正式起訴「串謀顛覆國家政權」，至今仍在西九龍審判法院，歷經3日審訊仍未知能否保釋。

此外，因《國安法》被捕的第98人，為律師助理陳梓華，他被指與黎智英、12港人之一的李宇軒等人，請求外國或境外機構制裁香港或中國，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力，以及串謀協助罪犯。

而第99人，則為一名19歲中大學生，被指於去年11月中大畢業禮當日，在校內遊行期間高叫「光時」口號及揮旗，涉嫌非法集結及煽動分裂國家。

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