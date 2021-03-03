前年11月16日凌晨14歲少年參與旺角街頭示威，逃避警方掃蕩時投擲一枚汽油彈，汽油彈著地起火，最後被防暴警察擒獲。少年早前承認暴動及企圖縱火罪，今被判入勞教中心。法官練錦鴻判刑時指，不排除少年受到學者或政客宣傳，認為可違法達義，以為違法可獲原諒，惟練官揚言這是歪理。

現年16歲、就讀中四的被告，另被控在非法集結中使用蒙面物品及管有物品意圖摧毀財產罪，涉及佩戴圍巾和背包藏有士巴拿。控方不提證供起訴，兩罪撤銷。被告早前認罪，練官早前索閱被告的背景、勞教及更生中心報告，今日判刑。

警方案件主管遲到 主控：唔駛等警察 我哋控辯雙方都冇遲

案件排期至今早10時判刑，惟至早上10時正仍未見案件主管或相關警員，書記問主控是否需要等候警方代表，主控直言：「唔駛等警察！遲到？我哋（指控方及辯方）都冇遲，你遲？」警方代表最終約於10時10分才進入法庭。

辯方今求情稱，有關報告內容正面。被告對其行為感到非常後悔，被捕後已向警方坦承做錯事，家人亦願意協助被告重過新生，校方亦正協助被告重讀中四，望法官練錦鴻依報告建議，判處被告入勞教中心。

練官判刑時稱，被告扔汽油彈雖沒傷人，但會令氣氛更緊張，助長示威者，令警方執法添上困難。被告犯事時年僅14歲，沒有案底，法庭處理年輕被告判刑時，一般會考慮給他們改過自新的機會，亦需在保護社會大眾利益之間取得平衡。

練官強調，被告若是成年人，必遭判監。被告當時穿上暴力示威者衣物及帶有暴力示威者裝備，對於被告稱受人慫恿才扔汽油彈，練官直指有關說法難以令人接納。

官：犯法便要接受法律後果

練官又指，不排除被告受到學者或政客宣傳，以為違法可達義，惟法律有清楚釐定，犯案者認為違法達義可獲原諒是一個歪理，因「達義」是主觀想法，每人想法都不同。被告犯法，便得接受法律後果。練官認為被告需要接受短暫、有輔導服務的判刑，遂依報告建議判被告進入勞教中心。

案發於彌敦道、山東街與砵蘭街一帶，案情指當晚凌晨約2時半，約70人築起傘陣，用磚頭和雜物堵路，與警方防線對峙。示威者向警方照射雷射光和掟磚，在警方開始掃蕩時散去。

被告其後在山東街與砵蘭街街角的便利店門口投擲一枚汽油彈，當時他距離一名警員約40米。汽油彈在警員20米外著地起火。被告逃向朗豪坊外，在港鐵旺角站E2出口外被捕。

旁聽人士戴黃色口罩遭勸阻

警方施行警誡前查問被告，被告表示有人教他投擲汽油彈，士巴拿則用作拆除圍欄。警誡會面期間，被告承認與4至5名朋友站在彌敦道，警方發出警告後，他沒有離開，原因是沒看見有人離開。及後有人給他汽油彈，教他擲到地上。士巴拿則非他所有，而是有人放進其背包內。

同一個法庭於今早11時需處理另一宗與示威有關的案件。書記在再開庭前發現旁聽席上有人戴黃色口罩，著法庭保安與該旁聽男子交涉，稱有法官指示不可戴黃口罩。該男子自言10時已入庭，當時未被攔阻，其他人亦不禁問：「黃色口罩犯咗咩嘢法？」法庭職員重申是法官指示，著該男可到視像庭、或換上其他顏色口罩再入庭。該男最終當庭換上淺藍色口罩。

至於11點的聆訊，被告施朗頴被指前年9月29日在銅鑼灣禮頓道與他人參與非法集結以及藏有伸縮棍與鎅刀，被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。被告不認罪，代表大狀稱被告答辯與其接獲指示不符，申請不再代表被告，獲練官批准。控方指同案另有兩名被告，將會在本月11日再訊，練官將施的聆訊押後至同日再訊。

【案件編號：DCCC539、509/20】

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