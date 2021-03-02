【本報訊】47名民主派人士因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」，其中衞生服務界兩名參選人更先後提早被清算，繼仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑「被辭職」，醫管局員工陣線主席余慧明昨亦遭醫管局停職。工會副主席羅卓堯指，余慧明的合約將於9月屆滿，估計她很可能不獲續約，即無法再擔任工會主席。

去年民主派衞生服務界初選共有四人參與，全部涉顛覆國家政權被捕，其中勝出該界別初選的醫管局員工陣線主席余慧明被控「串謀顛覆國家政權」，另外三人獲准續保。包括余慧明的47名民主派人士前日提堂，余昨即遭醫管局停職。醫管局昨表示，就一名員工被控違反國安法，局方按既定人力資源程序，安排涉事員工停職。

昨日疫情記者會上，醫管局總行政經理劉家獻被問及余慧明停職事宜，惟劉僅「錄音機式」重複醫管局官方答案，記者欲追問，即被記者會主持出言阻止。記者會完結前，劉家獻再被追問停職安排是否未審先判，以及如何處理餘下合約安排，劉強調事件依醫管局既定程序處理，所有員工均需遵守有關程序，「佢哋（員工）如果有任何事件被控一啲法例，譬如今次呢個同事嘅國安法，我哋都係跟返住既定嘅人力資源程序，有需要嘅話，係會將涉事嘅員工，作出停職嘅安排」，在場記者再追問做法是否等同不續約等，主持人以「今日記者會完結」打斷發問，劉亦沒再回應。

副主席：堅持專業講真相

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，一眾理事透過新聞才得知余遭停職的消息，但相信醫管局做法是對還柙員工的一貫處理方式。余慧明的合約將於今年9月到期，工會現階段仍難以判斷醫管局將如何處理余的合約安排，但估計她很大機會不獲續約，並會因不再是醫管局員工，失去擔任工會主席的資格。

羅又指雖然工會運作受到一定程度影響，但「會一定會行落去」，堅持在專業領域講出真相。他又稱，透過余的丈夫了解，得知她現仍以樂觀的心態應對訴訟。

另一民主派衞生服務界初選參選人、仁安醫院護士訓練學校前校長袁偉傑上月26日接獲警方通知提前在28日報到，同日下午即接到醫院通知他「被辭職」 ，須即日離職，但他在周日未有被起訴。任衞生服務界立法會議員16年的參選人李國麟亦未有被控，但他已表明不再參與政治活動。