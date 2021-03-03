5歲女童疑遭虐待致死，女童的親父及繼母被控謀殺，案件今於高等法院開審，並選出由3男4女組成的陪審員。控方案情指，女童及其8歲胞兄曾遭不同招數虐打，包括以藤條毆打數十次、掌摑至嘴角流血、於寒冬下睡地板、被綁罰站至天亮、只准吃父母的殘羹剩飯充飢等。親父及繼母更疑與兩童大玩虐待遊戲，並美其名曰「飛高高」及「扮超人」，將兩童拋至天花板撞頭，又不斷搖晃他們，即使兩童哭喊尖叫，也不停手。

30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺罪。第三被告則否認四項虐兒罪、即於上述日子虐待X與Z。案件由法官黃崇厚審理。

三名被告為女童親父 繼母及繼外婆

控方案情指，女童Z及男童X出生後，原本與親母及首被告同住，一家四口連同首被告的母親及兩名胞弟一同居住。其後夫婦離婚，自被告於2016年與次被告結婚，次被告搬進單位與X及Z同住。

次被告經常以藤條及衣架打X與Z，首被告亦曾摑X至嘴角流血，但均被首被告的母親及胞弟阻止。2017年8月10日，首被告及次被告帶同X及Z遷進第三被告的單位，自此首被告拒絕讓母親探望其兒女。

身上有逾130處傷勢

首被告於2018年1月6日報警，發現Z包著尿片躺臥在客廳，失去知覺及脈搏。救護員到場證實Z已經死亡，經檢驗後，X及Z均被發現身上有逾130處傷勢。

男童X向警員表示，他及Z之前於舊居時在關懷下成長，可自行如廁及上學。但搬進第三被告的單位後，首被告及次被名不斷以藤條毆打X及Z約30至50次。二人又被拳打、掌摑及拖鞋拍打，首被告更以剪刀刺X。

「飛高高」「扮超人」施虐至父母滿足為止

X及Z又多次被綁住或站著過夜，亦被要求跪在地上，並只能吃被告的殘羹剩飯。首被告及次被告更以兩招虐待懲罰X及Z，並美其名曰「飛高高」及「扮超人」。

「飛高高」是指舉高X及Z，再將二人拋至天花板，導致他們多次撞頭，發出「碰碰碰」的響聲。即使X及Z不停哭鬧尖叫，首被告仍不會停手，次被告則從旁鼓勵他，要讓兩童撞到天花板。至於「扮超人」則是兩被告各自捉著X及Z的四肢，再不停搖晃拉扯兩童，直至兩被告滿足為止。

女童長期遭虐待最終敗血症致死

由於首被告及次被告不欲讓老師發現X及Z的傷痕，多次替兩童向校方請假，又向老師謊稱傷痕的由來。第三被告亦有毆打兩童，而且沒有阻止其餘被告的虐待行為，亦沒有向X及Z提供足夠食物，更命令兩名幼童於寒冬時睡在地板，偶爾二人可同睡一個睡袋，卻沒有提供被子或衣物。即使X及Z受傷及生病，第三被告亦拒絕帶兩童求醫。

控方指稱，由於遭被告長期虐待，導致Z免疫系統出現問題，最終患上敗血症致死。

【案件編號：HCCC28/20】

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