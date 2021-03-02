【時事追蹤】

【本報訊】全國政協及人大會議明日、後日於北京召開，開會前夕港澳辦主任夏寶龍已多番造勢，向香港選舉制度開刀，預料特首選委會內的117席區議會議席將被取消，超級區議會議席或被廢，連本來五個選區都有傳被拆細，將選舉規則一面倒有利建制派。港區人大代表陳曼琪更向人大提議審查公職人員資格，政府各司局級常任秘書長必須無外國居留權。

政府昨午發稿指特首林鄭月娥將於周四經深圳前往北京，翌日列席全國人大會議開幕，身兼香港維護國家安全委員會秘書長的特首辦主任陳國基隨行，下周日經深圳返港。有別於過往出席人大開幕後翌日即返港的安排，林鄭今次出席人大開幕禮後會較以往多留兩天，但公佈中未交代林鄭留京期間與內地官員或部委見面安排。

「愛國者治港」料拍板

全國人大代表葉國謙昨啟程時估計，特首選委會取消117個區議員席位機會很高，他聲稱激進民主派打着敵視中央的旗號進入選委會，影響香港特區最核心的選舉，中央政府一定無可能接受，但目前未知人大議程會否有香港議題，估計或如去年訂立國安法時一樣，臨時加入香港議程。

全國港澳研究會副會長劉兆佳日前在出席完夏寶龍深圳研討會後曾提及候選人「審查制度」，由警方國安處及中央國安公署可以調查候選人背景，確保立法會、區議會，及特首選舉委員會候選人都是愛國者，預料有關建議也可能在人大會議落實。

另一名港區人大代表陳曼琪表示將提交書面建議，設立公職人員選舉及委任的「資格審查法」，又認為所有諮詢架構委員，都須作出聲明及宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，而禁雙重國籍更應擴展至常任秘書長職級，以至重要法定機構如金管局、保監局等。

民主黨主席羅健熙批評，中央改造選舉制度目的是增加當中的安全系數，過往由建制派主導區議會時從未提出改制，現在突然提出，只是因為建制派感到「蝕底」，做法必然會令選舉的代表性減少，「如果目的係改變到選舉制度代表唔到香港人，可能佢哋係成功咗」。而廢除超區、將選區拆細、由選管會提名候選人等建議，羅健熙批評政權無所不用其極，不斷增加入閘門檻，他擔心如果廢除超區和117席特首選委，換來的是政協組織或類似功能界別的小圈子，只會令議席脫離市民意願。