港澳辦主任夏寶龍日前已就「愛國者治港」宣旨，為全國人大會議稍後對香港選舉制度「開刀」鋪路，連日京港亦有不少人談「愛國者治港」，力撐不容反中亂港等份子掌權。身兼全國政協會議新聞發言人的郭衞民今天在全國政協會議的記者會亦稱，「愛國者治港」是一國兩制方針的應有之義，而落實「港版國安法」和完善香港選舉制度，是為了堅持完善一國兩制，確保一國兩制實踐。

郭衞民在記者會上合共回答了12條中外記者的問題。最後一條由鳳凰衛視記者提問，港澳辦主任夏寶龍近日多番強調「愛國者治港」，是否意味中央將對港有針對性措施？

郭衞民回應稱，「愛國者治港」是一國兩制方針的應有之義和核心要義，也是全面準確貫徹一國兩制方針必須跟隨的根本原則，指實施《國安法》和完善香港選舉制度都是為了堅持完善一國兩制，確保一國兩制實踐原則的方向正確和行穩致遠。他表示，政協會廣泛凝聚共識，堅定支持「愛國者治港」的原則。

被問美對華負面印象攀升至73% 郭推說受反華政客誤導

美國CNBC記者則指，兩年前北京表示改善與世界溝通，但兩年來有關新疆和香港的問題都有爭論，有調查更顯示，美國人對中國持負面印象的比例由47%升至73%，詢問郭衞民「當中出了甚麼問題？（What has gone wrong?）」

郭即推說，有外國民眾對中國不了解，有的則受到某些反華政客誤導，尤其有個別反華政客就疫情、新疆和香港問題攻擊抹黑中國及編造謠言，對部份美國民眾產生消極影響。郭強調，全國政協會積極維護國家主權、安全和發展利益。

據了解，北京最快本周四會向在北京的人大代表及政協委員發放選舉改革的訊息，以便在本周五全國人大開幕後於會議期間審議，多名京官及護法已放話，料北京會主導香港的選舉制度改造，由人大通過授權人大常委會決定修改的具體內容，「一部曲」解決問題，其後則交由本地立法。

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