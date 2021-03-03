旅發局公佈，本港去年錄得全年旅客有360萬人次，比2019年經歷「反送中」仍錄得5,590萬人次，暴跌93.6%，全年旅客量甚至比以往單月錄得更少。按月計最多旅客於1月到訪有320萬人次，惟1月底本港爆疫令訪客量急跌，最差是4月只有4,100人次。

旅發局總幹事程鼎一指，去年訪客都非真正旅客，主要是來探親、工作等。6月起盛行「Staycation」，本港酒店入住率亦隨之上升，但生意依賴港人支撐。酒店房入住率由2019年79%，降至去年不足60%。爆疫後2月只有29%為全年最低；其後逐漸回升；去年12月回升至58%，當中83%住客是港人。

程鼎一指，疫下旅遊重啟時間表極不確定，在成功通關前，都會集中鼓勵本地消費帶動氣氛。去年「賞你遊香港」深受歡迎，1萬個名額在一個月內滿額，後來因11月爆第4波疫情煞停。他透露，待疫情穩定後，旅發局會推出第二輪「賞你遊香港」，另外新推「賞你住」酒店，名額各佔2萬個，市民凡消費滿800元，可選擇參加「賞你遊」本地遊，或可獲500元旅發局現金資助住本地酒店。兩計劃成本約2,000萬。

「我哋知道係大數目，所以都唔會亂洗，應洗則洗」

程說，今次有逾200間旅行社、約140間非檢疫酒店包括有五星級酒店報名參加，旅發局正在甄選，詳情稍後公佈。他又指，計劃不涉直接資助，故不是津貼某個營運者，而是給香港人的禮物，獎勵港人消費後再玩本地遊或住酒店，帶動消費氣氛。至於電子消費券要等有詳情後再公佈做法。

財政預算案向旅發局額外撥款7.65億元重振旅遊。程鼎一解釋，上年度獲7.91億元額外撥款，因疫情持續無法使用，會將當中90%、約7億元於本月底歸還政府。本年度7.65億元是政府新一筆的額外撥款，「我哋知道係大數目，所以都唔會亂洗，應洗則洗」，來年用不到的錢亦會交還庫房。

旅發局來年擬撥款11.38億元作整體推廣，除了35%用作短期促進本地氣氛，40%會用作中長期策略，待通關後作大型旅遊宣傳。他以目前情況推算，今年下半年甚至第四季有機會通關重啟旅遊，但中長期措施可按通關與否再調整。

來年調整資源集中宣傳大灣區

旅發局又提及，來年要調整資源集中做大灣區宣傳，短期鼓勵大灣區旅客在港過夜、中長期要向全球推廣大灣區旅遊，吸引一程多站旅客、在盛事加入大灣區元素等，例如單車節考慮港珠澳大橋做香港段走線。被問會否令人覺得傾斜內地推廣，程認為「唔會，我哋定位一向係國際旅遊城市」，指內地旅客來港都因為香港是國際城市。他透露按客源市場，大灣區宣傳資源佔約10%，用作吸引大灣區旅客訪港及國際旅客到訪大灣區。

他表示，重啟旅遊時大灣區與香港通關機會大，因為地理接近，很多地方重啟旅遊都要靠飛機，但航空停止難料何時恢復。他指，初期會針對亞洲周邊地區和內地做重啟旅遊的試點。

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