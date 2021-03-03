16歲學生去年初在旺角持磚向便衣警叫喊，並以磚頭打向警員手及推警員胸口。學生被捕後頭破血流，但未被即時送院，出庭時更需坐輪椅，投訴受警方報復式武力對待。患有抑鬱及自閉症的男生事後承認襲警罪，獲主任裁判官嚴舜儀判處12個月感化令。律政司認為判刑過輕，申請覆核刑罰。上訴庭早前已裁定裁判官判刑時原則性犯錯，撤銷感化令，在索閱勞教及更生中心報告後，今決定判男生進入更生中心。

本案由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官陳慶偉審理。

代表男生的資深大律師李定國在判刑前向法庭呈上男生的自撰求情信，並提到男生仍在求學，若判以監禁式刑罰，他很有可能需要重讀。而且男生案發時所持的磚塊是從路邊取得，並非特製武器，希望法庭考慮不判以囚禁刑罰。

彭官指，2019年因應逃犯條例修訂，社會上持不同意見的人士上街，衍生連串衝突事件，本案亦明顯與反修例事件有關，法庭對此不可忽視。陳官亦表示，涉案磚塊即使是從路邊拾獲，但可以分成小塊，表面尖銳，且易於拋擲，顯然其目的是為襲擊警方人員。

潘官指，報告顯示男生不適宜入勞教中心，但適合更生中心。男生給法庭的信件表明悔意，並希望可維持原來的感化判罰。不過，潘官稱早前上訴庭已基於原判原則性出錯，撤銷對男生的感化令，經考慮報告及陳詞後，決定改判男生進入更生中心。

涉案陳姓男生現年17歲。案情指市民去年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，最終被警方衝入會場以武力腰斬。及後大批示威人士在旺角一帶遊走，其間被告被捕。案發後4天，男生坐輪椅應訊，自言受到警方報復式武力對待，惟裁判官判刑時指無資料顯示男生傷勢如何造成，但同意警方當時應先安排男生送院而非帶往警署。

【案件編號：CAAR13/20】

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