47名組織或參與民主派初選而被控涉違國安法下串謀顛覆政權罪的民主派，法庭今天第三天處理涉及他們的保釋申請，其中參加九龍西初選並勝出、去年離港流亡的張崑陽在Facebook上載蛋糕前的許願照，指是他離港後第一個生日，但沒有任何慶祝的意欲，生日願望是這47人、12名早前被送中港人，以及更多身陷窘境未能如常過日子的人可以盡早得救。

今年24歲的張崑陽指，過去數天被拘捕、扣押、折磨及羞辱的47人，很多都是他認識已久的朋友，「看着他們受苦卻未能實質給予協助，心裏是百般煎熬與翻騰」，一想到他們的家人及伴侶如何迷惘、掙扎，便能明白旁人所謂的「切膚之痛」終究不值一提：「當踏入古稀之年的父母硬着頭皮要接受可能在未來十年都不能跟子女吃一頓安穩的飯；當新婚的愛人只能在空屋裡回想着那長相廝守的承諾；當初生的嬰兒在掙開眼的一刻便失去了父母的見證，我們不可能不憎恨自己的無能和對人世產生怨懟。」

如果世上還有希望，張崑陽希望47人、12人及其他身陷窘境的人盡早得救，「有你有我，才會快樂」，他希望47人今天能夠「奇蹟地」獲保釋。

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