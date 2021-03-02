【721元朗黑夜】

【本報訊】7.21元朗站白衣人暴動及傷人案續審，辯方昨盤問目擊證人時聲言案發時其他市民能如常出入閘。證人同意，但強調當時能自由出入閘的多為穿白色或淺色衣物中年男女，白衣人展露敵意目標似乎針對黑衫年輕人；他自言未有思考白衣人當時的目標是否在場的林卓廷。雖然本案控罪聚焦在晚上10時後元朗站內事件，但有證人表示，當晚其實早至8時許，網上已流傳白衣人襲擊市民片段。

除證人A接受辯方盤問，法庭昨先後傳召遇襲目擊證人D，以及接獲市民求助後到場的證人B作供。第七被告、八鄉鄉委會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌的代表大律師謝英權盤問A，有否想過白衣人的目標其實是襲擊林卓廷及他身旁的人？A稱沒想過，但確認當時有人能如常出入閘，但多數是穿淺色或白色衫的中年人；施襲白衣人似乎針對身穿深色衣物的年輕人，對他們較有敵意。

不同意辯方指「牛屎佬」挑釁

A日前供稱觀察到有白衣人手綁紅絲帶，疑擔任「雞頭」司令角色；謝昨指，不能排除該人講電話只是向家人交代現場情況。A不同意，稱紅絲帶白衣男拍攝市民及講電話的持續程度，超越向他人交代所需，連續十幾分鐘不停打電話。A指該人曾阻止部份白衣人行動，角色似領導，亦表現得「好知道啲嘢會點樣發生」。

謝播放片段，稱月台市民曾在樓梯位置、向下方淺色衫人士投擲金屬垃圾桶，造成一聲巨響。A稱自己位置看不到片中情況，但他在閘內付費區見過市民拉消防喉及用滅火筒，噴向閘外人士。片段拍到大堂市民疑向閘外擲物，A看片後指物件落地時只有輕微聲響，應是很輕的東西，另一落地聲音較沉的疑為水樽。

當晚片段顯示市民一方有女子曾以粗言怒罵白衣人「牛屎佬」，謝質疑市民出言挑釁白衣人。A不同意是挑釁，認為屬咒罵多於煽動，形容是遭幾十人包圍時作出的情緒發洩。法官葉佐文亦指，片中女子說出該句話時有語境，若是無端憑空說出，可能是挑釁；但以當時現場已發生事情作背景，證人或有不同想法。A表示同意。

第二名出庭的目擊證人D，聲線似年輕男子，他作供憶述當晚準備由輕鐵轉乘西鐵回家，與同行友人由G出口進站時，現場已有大批人聚集。D駐足觀察，發現身後的G1出口陸續有人湧入站內，大部份穿白衣並拿棍，該批白衣人其後趨向F出口位置聚集。途人服飾則沒有統一顏色。

D續供稱，看見閘外一名橙衣女子被一人追打，施襲者穿牛仔褲及粉紅色短袖上衣，手持棍或藤條。半分鐘後D也被打，四至六名穿白衣或淺色衫的人追住他頭部及身軀圍毆，D彎身及舉起雙手抱頭自衞，故看不見對方用甚麼武器，只感受到是硬物。D稱白衣人打了他幾分鐘，「打到我坐低、抱住自己」，及後有人拉起他並帶他入閘內，在女廁內接受急救員治理。D在場發現手腳有裂傷，肩背有傷口，頭痛及頭暈，其後送院檢驗發現眼睛有重影。照片顯示B的左額太陽穴、面部、左眼、手臂、腳腕等瘀傷，頭髮位置有損傷，整個背部有藤條痕和瘀傷。他腳部及前臂共三處需要縫針，各縫一至兩針。

控方隨後傳召第三名證人B，他因服務街坊的職務關係，當晚在收到市民求助、並留意到網上流傳有普通市民受襲後，與另外兩人乘西鐵列車到場，下車時有人向他大叫「落去樓下幫手」。到達下層大堂後，他看見地上有血迹和斷開的木棍，隨即用手機直播。

控方問及B所指的網上消息，B稱晚上8時許已從Telegram看到有市民被白衣人襲擊的片段，片段沒有交代案發地點，但其他消息來源報稱發生在元朗。聆訊今續，預料B將談及遇襲傷勢。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20