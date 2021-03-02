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去年1月24日凌晨，天氣又濕又凍，記者翁維愷和攝影同事坐上內地行家的車，直奔武漢城一個關卡。城已封，車在關口被截停，他們被勒令回頭。行家說要回家過年，工作人員拋下一句：「進去可以，但不能出來。」城門就此打開。逆流而上，旁邊出城車龍久久未見尾巴，他們卻駛進現實的末日場景之中。有入冇出，翁和同事一困就42日。雖然身邊人個個話他「黐線」，但他當下的考慮很純粹：「如果我個人唔喺嗰度現場去睇嘅話，我廿年後會唔會後悔呢？一定後悔，後悔死㖭。」曾是新聞台王牌的有線中國組，就聚集了一群如斯瘋狂又有火的記者，為了親身見證大事、做好報道，不惜以身犯險、日以繼夜。如今冒險故事暫告一段落，全組人轉到網媒平台另籌新章。本報訪問了組內兩位年輕記者，了解他們對中國新聞的熱情，以及如何扛着中國組的金漆招牌，在深圳河以南走下去。

記者：關冠麒

除了42天的武漢報道，翁維愷（Rex）在封城前夕負責的一則新聞亦惹人關注。那日他走在廣州年宵街頭，觀察民眾的防疫意識。一群無罩大媽、大叔卻在鏡頭前興高采烈地說：「唔驚！有政府唔驚！年年有今日！」

一場蔓延全球的世紀疫潮正在醞釀，中國民眾大多仍是完全無感，但有線中國組早就預視事情的嚴重性。2019年年尾，武漢衞健委通報，市內爆發27宗不明原因病毒性肺炎，強調情況「可防可控」。負責撰寫第一單報道的記者是廖廸莎（Dicksa）。她當時以為事件只是尋常事，「冇好多資料，冇患者、冇醫生、醫院解畫」，但主管司徒元已意識到背後的訊號，着她將30秒的簡訊，變成兩分鐘的詳細報道。同日中國組專頁出過三個帖文，跟進事態發展。

義無反顧 「炸咗個城都要畀人知」

正在廣州駐站的Rex已有心理準備，很大機會獲派往當地。1月23日一起床，Rex 收到武漢已經封城的訊息。他主動詢問上司應否趕赴當地，但未有決定。他遂按原定計劃，去找鍾南山扑咪。

「我已經執咗嘢搭埋crew車，轉緊出路口㗎喇。」此刻收到上司來電：「想你去武漢，你肯唔肯？」「OK，咁我返上去執嘢。」他立刻購買前往鄰近城市黃岡的火車票，又聯絡其他內地記者，想一同出發，有個照應。

抵達武漢之時，已是第二日凌晨。Rex記得，經過十多小時穿州過省，終點就在眼前，主管司徒元卻又再來電：「Rex呀，你都係再考慮吓，入唔入去啦。你唔入去我都唔勉強。」

「我都嚟到呢度啦！唔係走呀？」當時外界對武漢疫情只能靠估，病毒殺傷力更是無從稽考。Rex對進城卻似毫無顧慮，他如此解釋：「嗰度封城喇，意味住我呢一刻唔入去，之後好難。入面嘅情況、發生咩事，冇人知。萬一佢真係揼個原子彈落去炸咗成個城，都要話畀人知佢炸咗㗎嘛？邊有可能唔去㗎？仲要話自己係中國組記者？」

封城日子，Rex自言食得好、瞓得好，基本生活條件完全無問題。「最難捱係冇得出去做嘢。」完成城內第一天工作後，二人曾嘗試抄小路離開，失敗收場。公司為免他倆染病客死異鄉，下令他們必須留在酒店，不可外出工作，有片也不會出街，封城期間最大折磨莫過於此：「你冒險入咗嚟，然後做唔到其他嘢喎。我頭兩個禮拜好掙扎，係咁同公司拗。」他只好接觸同樣滯留在酒店的旅客，或靠電話繼續工作。

青黃不接 新人入組擔大旗

走在中國線，像Rex這樣以身犯險追新聞的經歷並不罕見，只得兩年年資的Dicksa亦都遇過。前年一間內地公司清盤，大批債主上門示威討債，Dicksa直接走進人群中想採訪，豈料民眾對她不瞅不睬。原來中國民情與香港不同，他們只想直接向公司施壓，不願被傳媒公諸於世。「如果唔影就冇㗎喇喎。」Dicksa遂決定扮路人吹水、偷拍，卻不幸被發現，被一大群人包圍，要她刪除片段。身形嬌小的她只好就犯，幸好最終片段成功還原，不至無功而還。

在內地做駐站記者，離香港的編採室幾百公里，很考記者的自主獨立、臨場反應，對新記者更是極大挑戰。2018年才畢業的Dicksa當時壓力很大，「我哋基本上係24小時on call，有突發出現就即刻去。以前比較資深嘅同事，可以自己判斷到，唔使請示老細，但我真係有啲徬徨」。她加入中國組之時，組內已現明顯斷層，十多名組員中，除三個採主級人馬，其餘全部年資皆五年內，年輕記者一入組已要擔大旗。

早Dicksa兩年入中國組的Rex，已算是較資深的前線記者。Rex記得，上司會將中國組分為三個時期：創組期有鄧美玲、傳真社創辦人吳曉東等人；中期有採訪汶川地震的林建誠、胡力漢、呂秉權一輩，這批舊人在新聞界可算粒粒皆星。末代中國組記者Rex和他的一班同事因此面對極大壓力：「我成日覺得孭唔起呢個招牌，點孭呀大佬？佢哋做咗咁多年嘢先入去做中國組，我哋fresh grad嚟㗎。我唔止一次聽人講話，有線中國組好似冇以前咁好睇喎。」

人脈vs平台 中港記者互動

雖然擔子沉重，待遇又不成正比（Dicksa入職後人工只微升過一次，Rex離開武漢後連補假也沒有），這群年輕人仍選擇留低，除了因自身對新聞的熱情，大概也想堅守香港記者在內地的特別位置。

進城第一天，Rex找了對有肺炎病徵的夫婦，講述被當地醫院拒診的故事。為保安全，他和攝影師在戶外遠離受訪者十多米設鏡頭，再由香港同事透過電話完成訪問。

「我點解搵到呢？其實係有大陸行家掟畀我。」行家早就跟那對夫婦完成訪問，但公司不願冒險報道，遂將個案託付給Rex。

中共對言論的高壓控制，促成了香港記者和大陸記者之間微妙的互動，這種合作關係每每到危急關頭就發揮作用：「我哋有嘅係可以講嘢嘅平台，只不過冇人脈、關係……老闆成日話，如果佢哋開放新聞自由，就係消滅有線中國組最好嘅方法。」

在官方記者會中，內地行家亦很重視香港記者的參與。Dicksa說：「佢哋會覺得香港記者應該第一個發問先……會覺得香港記者要問佢未必問到、未必會問、問咗可能畀人鬧嘅問題。」有線中國組在香港記者中更是特殊，Rex解釋，香港其他電視台的駐站記者，大部份並非專精中國線，三個月的駐站期一完，回港後又做回港聞工作，剛建立好的人脈就斷，「我哋跟開大陸新聞，跟得比較貼，同大陸行家比較熟，知道發生緊啲乜」。

被困武漢42日，Rex偶而會偷走出去散步，眼前空無一人的街道，充滿末日感覺。災難中，他不期然與這地的人建立起感情。

回港六個月，他又重回舊地，製作武漢肺炎一周年的專題：「（被困）最辛苦就係冇得做古仔嘛，所以我喺嗰陣已經諗緊要做（回顧），我知我唔會擺得低……一周年、五周年、十周年又好，我都想做。呢單嘢係要一路跟落去。」

內地前輩：仲有好多可以做

無奈這個回顧卻成有線中國組的最後專題。去年12月1日，有線新聞裁員40人，包括中國組助理採主黃麗萍。全組人決定共同進退，集體辭職。及後司徒元向各人提出在網媒眾新聞上重組的建議。

Dicksa曾有猶豫：「到底我繼唔繼續喺呢行，喺中國新聞繼續落去呢？……特別𠵱家有國安法。以前覺得顛覆國家政權（罪名）係出現喺受訪者度，原來𠵱家有機會自己都係其中一個，會有啲卻步。」但她相信，從前有線中國組的風格值得保存下去，路仍未行盡，「𠵱家唔跟主旋律，會做深少少嘅內地古仔，真係所剩無幾。我哋有啲人脈、有啲資源、有一路累積落嚟嘅經驗……如果我哋冇咗，對成個社會嚟講真係好可惜」。

但要像以前到中國合法採訪，必先獲政府批文，對一個敢言的網媒來說很困難。武肺五周年、十周年，眾新聞中國組要再做回顧，恐怕不易。曾奮不顧身闖瘟疫現場的Rex，自然感害怕和不捨：「現場就係個水源，你冇嗰啖水你會渴死，我係好想好想返去駐㗎」。但他對此並未絕望，公司不會放棄申請批文，也會嘗試其他方法，繼續做好新聞。

辭職後，Rex向內地朋友逐一道別。一名內地新聞界前輩向他說：「可以做嘅嘢其實有好多，千祈唔好放棄。」

「呢個唔係行貨嘅鼓勵說話。佢好有資格同我講唔好放棄……佢哋作為大陸人，喺咁嘅context底下，都仲做緊嘢喎。佢哋就係咁樣走過咗幾十年。嗰啲遊戲方法要學囉、要試囉、要真係去做囉。佢哋都得，我哋憑咩話放棄？」