本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本地武漢肺炎疫情持續，今日（3日）新增14宗確診，全屬本地感染，36%沒病徵，8宗沒源頭。由於衞生署昨已交代這些沒源頭個案詳情，故今不設疫情記者會，是3日內2度不舉行。無病徵染疫的中環雲咸街健身室23歲女推銷員，感染源頭不明，病毒潛伏期去過中環蘭桂坊樓上酒吧。惟現時酒吧不准營業，若該店僅持有酒吧牌照，則可能違法。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會預先披露，一名住九龍城啟晴邨滿晴樓、在中環雲咸街萬祥大廈1間健身室任職銷售員的23歲女子（第11035號個案）初步確診，其後確診，感染源頭不明。此女沒病徵，但病毒潛伏期去過中環蘭桂坊德己立街38至44號的Port Bar。

《蘋果》昨到該處視察，發現該酒吧是樓上舖。現時酒吧因預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）須關閉，若該店僅持有酒吧牌照，但照樣營業，則有違反條例之嫌。張竹君昨稱，暫時未知該店持有食肆抑或酒吧牌照，會再跟進。

至於昨日同樣無源頭初步確診的神州集運35歲男貨車司機，仍未確診。張竹君昨指，患者負責載貨四處走，間中會協助搬貨，但較難追蹤其送貨地點。他於2月28日發病，但3月1日才最後上班，與他一同工作的同事須檢疫。

本地個案：14宗

源頭不明：8宗

●第11035號個案：23歲女子，沒病徵，住九龍城啟晴邨滿晴樓，病毒潛伏期去過中環蘭桂坊德己立街38至44號的Port Bar。她在中環雲咸街15至17號萬祥大廈1間健身室任職健身室銷售員，2月26日最後上班，10日檢測呈陰性，28日再到社區檢測中心檢測就確診。

●第11036號個案：53歲女子，沒病徵，住葵涌葵盛西邨6座。她在荃灣川龍街大良鴻輝記擔任洗碗及樓面工作，3月1日最後上班。她有定期檢測，對上一次2月13日檢測呈陰性，28日再到社區檢測中心檢測就確診。

●第11038號個案：34歲男子，沒病徵，住薄扶林置富花園富恆苑。他是跑馬地崇恩老人院負責人，惟無進入老人院，一直在家工作。他有定期檢測，對上一次2月19日檢測呈陰性，28日再到社區檢測中心檢測就確診。

●第11039號個案：34歲男子，2月24日發病，住馬鞍山錦豐苑錦蘭閣。早前大廈須強制檢測，他2月13日檢測呈陰性。他任職影印機銷售員，在九龍灣宏遠街1號工作，24日最後上班，同日發病咳嗽，至3月1日樣本檢測結果呈陽性。

●第11040號個案：67歲家庭主婦，3月1日發病，咳嗽和發燒，同日到播道醫院求診。她與家人同住旺角君柏1座，曾與家人到九龍城馥苑飲茶。

●第11041號個案：46歲家庭主婦，2月28日發病鼻塞，住石硤尾邨美薈樓。早前大廈須強制檢測，她檢測後確診。

●第11044號個案：69歲退休男子，2月27日發病頭痛，住柴灣興華（二）邨裕興樓。

●第11047號個案：53歲女秘書，在嘉里九龍灣工廈上班，住將軍澳日出康城緻藍天2座。她2月22日發病，咳嗽和喉嚨痛，至3月1日樣本檢測結果呈陽性，但2日才最後上班。

與早前個案相關：6宗

●第11034號個案：25歲男子，沒病徵，住新蒲崗金橋大廈。

●第11037號個案：13歲男子，2月28日發病，沒顯示地址。

●第11042號個案：56歲男子，3月1日發病，住新蒲崗金橋大廈。

●第11043號個案：30歲男子，3月2日發病，沒顯示地址。

●第11045號個案：23歲女子，沒病徵，住新蒲崗彩虹道48至56號麗景樓。

●第11046號個案：27歲男子，3月1日發病，住新蒲崗金橋大廈。

突擊查土瓜灣美景樓 185人違強檢

土瓜灣美景樓1期早前須強制檢測。民政事務處聯同警方、衞生署和醫療輔助隊今早7時40分至中午突擊巡查該廈，在出入口查核約1,480名住客的檢測證明，並到大廈內檢查。其中185名人違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內檢測。

9am起可預約打BioNTech疫苗

此外，政府宣佈今早9時起，5個優先組別可在網上預約接種由德國BioNTech研發、中國復星代理的「復必泰」疫苗。由於網站可同時預約中國科興生產的疫苗，如何正確預約BioNTech疫苗？若錯手選擇整體有效率僅62%的科興，又能否轉軚至整體有效率高達92%的BioNTech？《蘋果》整理5個關鍵問題，慎防選錯。

記者發現，科興的接種名額「爆滿」時段，在今早9時後不斷減少，或反映不少市民選擇「轉軚」接種BioNTech疫苗，甚至決定放棄打針。政府早前預告，首輪BioNTech的預約時段為期3周，由3月10至30日，提供逾14萬名額，僅由7間醫管局營運的接種中心負責。其中在西灣河體育館的接種中心，每日最多可為2,000人打針。

3.4起強制食肆專人執枱 轉崗位須換手套

專家估計，名潮爆疫的原因之一，可能是茶水間同放置已用食具和廚餘，致交叉播毒。政府刊憲由3月4日起，除延長現有社區距離措施，亦順勢強制食肆設執枱專員，否則員工每次執枱後，須更換手套或潔手。違者可能被罰停業3天，或收緊至限桌2人及停晚市堂食3日。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費病自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（3日）在新蒲崗麗景樓、沙田第一城第10座及將軍澳蔚藍灣畔增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。深水埗楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場的流動採樣站會延長服務至3月7日；而位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務至3月9日（星期二）。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（至3月7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月5日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至3月9日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●沙田大會堂廣場（至3月7日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●新蒲崗彩虹道麗景樓外（至3月3日）

●秀茂坪邨秀逸樓側羽毛球場（至3月3日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●荔景邨仰景樓對出公園（至3月3日）

●葵芳邨羅馬廣場（至3月3日）

●沙田第一城第10座旁公園（3月3日至4日）

●將軍澳蔚藍灣畔二樓平台網球場（3月3日至4日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月3日14:05）

11,046宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

200宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院，共10,563人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

226名確診者仍留醫；14人危殆、12人嚴重、其餘200人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月3日11:00）

兩岸疫情最新數字：內地周二（2日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川5宗、廣東3宗，雲南及陝西分別各1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,933宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月3日08:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過254萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,871萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.6萬。印度確診人數超過1,112萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,064萬，死亡人數超過25.7萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登周二承諾，最遲5月疫苗量足以給美國所有成人接種。

拜登說的時間表，比他最初說的提早了兩個月。他說，美國批准第三種疫苗強生疫苗投入使用，提前達標有望成真。

●美國德州州長阿博特（Greg Abbott）周二宣佈，下周三開始撤銷口罩令，並批准受疫情影響的行業100%重開、堂食人數限制亦取消。德州是迄今宣佈撤銷口罩令的最大州分。不過，美國白宮抗疫專責小組高級顧問拉維特（Andy Slavitt）周二呼籲阿博特三思撤銷口罩令決定。

●美國國家衞生研究院專家周二表示，已經叫停對輕度和中度症狀患者的康復期血漿治療臨床測試，原因是初步結果顯示治療無效。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,714,851 (516,346)

印度 11,124,527 (157,248)

巴⻄ 10,647,845 (257,562)

俄羅斯 4,220,291 (85,458)

英國 4,200,699 (123,530)

法國 3,843,241 (87,373)

⻄班牙 3,204,531 (69,801)

意⼤利 2,955,434 (98,288)

⼟⽿其 2,723,316 (28,706)

德國 2,462,061 (70,698)

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