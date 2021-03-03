前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，聆訊踏入第8天，控方第四名證人B繼續作供，庭上播放他當日拍攝的直播片段，顯示大批白衣人手持武器襲擊市民。大批市民沿大堂樓梯逃回列車月台，證人形容「擔心有人踩人嘅情況出現，成條梯都迫滿人，向同一個方向走」。片段亦拍到時任立法會議員林卓廷遇襲受傷。

控方今播放證人B的直播片段，顯示有5至7名白衣人在閘外用長條狀物件襲擊一名身穿深色衫的男子。該男子一直逃走，但不斷受襲。B指白衣人不斷攻擊男子的背部。片段亦見有白衣人半身越過玻璃圍欄，用藤條襲擊閘內市民。B補充指當時有白衣人向市民投擲水樽，但不知有否掟中人。

片段中有人大叫「唔好打呀」、「救人」。白衣人群一度移離閘口，閘外有一名白衫女士倒臥在地。B稱當時白衣人走向E和B出口方向，然後又「返轉頭」。

及後片段顯示，大批市民沿大堂樓梯逃回列車月台。B指當時情況非常混亂，眼見20至30名市民寸步難行，「擔心有人踩人嘅情況出現，成條梯都迫滿人，向同一個方向走。市民非常驚，因為一下子湧出好多人」。

B解釋，當時已有最少50名手持藤條和木棍等武器的白衣人進入收費區，並向人群方向移動。B到達月台後，回頭拍攝大堂情況，可見大量白衣人聚集在樓梯底部，有上樓梯的市民被打，「（白衣人）隔咗半分鐘之後上月台」。

白衣男粗口指罵林卓廷「搞亂晒」

片段顯示，當B返回月台及進入停泊的列車車廂後，一名白衣男子拿着藤條，在月台近車門位置指罵車廂內人士。B供稱見到當時情況，白衣男以粗口指罵時任立法會議員林卓廷謂：「你個仆街！X你老母！搞亂晒！」

片段繼續顯示，林卓廷在車廂內多次高聲叫白衣人「唔好郁手呀」，鏡頭其後曾猛烈搖晃，片中傳出多下藤條擊打物件時類似竹子破裂的聲響。B供稱，當時一名健碩的白衣男衝入車廂，向林卓廷方向衝去，多人包括B自己都驚慌尖叫，林事後受傷。另外，月台曾有一名長髮及肩的白衣男向車廂內擲物，B稱是黃色物體，但不知是甚麼及有否擊中人。

其後，片段拍到一名高大的白衣人雙手持一支藤條，多次由上而下扑打車廂內數名身穿不同顏色便服的乘客，其他持藤條白衣人亦有施襲。不只一人把藤條放平，以類似劍擊動作，將藤條「篤」向男性市民腰間及私處部位。遇襲者及旁邊乘客呼救「唔好呀！」亦有人舉起已收起的黃傘抵擋。B庭上憶述，當時車內有5至6人用藤條及木棍施襲，十數人被打，身軀和四肢有損傷。

下跪男替白衣人拾回眼鏡後遭拳打

B的直播片段亦拍到車廂內有揹着背囊男子，單膝下跪及舉起雙臂，向車門外數名白衣人求饒。一名身材略胖的白衣人要求下跪男替他拾回車廂內的眼鏡，下跪男子向白衣男遞過眼鏡時，月台上一名藍衣男子飛身靠近，揮拳襲擊下跪男子，令他向後墮地。B供稱，看到出拳的人打向下跪男子胸口，男子遇襲後仍清醒。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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