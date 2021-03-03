政權打壓不斷，馬拉松式的世紀審判迎來第3日，47名參與民主派初選的人士繼續就保釋陳詞，但最終能否保釋仍是未知之數。

昨晚的審訊於晚上10時才完結，法官稱今日的審訊將延遲至中午12時舉行，但今早8時起已有人到場排隊，人潮陸續逼爆法院1樓的輪候區，首輪117張公眾席籌於開庭前已全數派發，但也有不少人選擇輪候後補位置，法院外也有不少市民仍堅持留守及聲援。

半小時的無聲畫面 磨滅家屬僅餘的安慰

審訊來到第3日，不少親友帶着疲倦身軀，仍堅持到場旁聽，為求率先獲悉至親消息。惟一庭之隔下，家人只能透過多個「小電視」中直播的審訊，靠近電視認出比手指頭更細的親人。每位被告人的家屬只獲准一人入庭內觀看直播聆訊，無奈下只可輪流進入。

開庭時間較原定遲了37分鐘，直播審訊卻有畫無聲，家屬眼看被告者身穿「囚衣」進入庭内，卻無法透過聲音得悉開庭前的一切。記者欲要求現場負責協調的政府新聞主任協助，卻告知開庭後才可解除靜音，雖感憤怒，但最為無奈的必然是被告者的家屬，假若有這半小時的有聲畫面，定必能為他們帶來一點點安慰。

黑色帽子給她的意義

法庭上，不論是骨肉至親，抑或是至愛，還是親朋好友，每一段關係背後的故事都令人動容。施德來妻子、袁嘉蔚母親、柯耀林父母、譚凱邦父母、余慧明丈夫等被告者家屬均有到場。當中李予信母親卻帶上了一頂與她格格不入的黑色帽子。記者追問後才得悉，帽子主人正是她最愛的兒子，並稱帽子她早已據為己有，「佢有好多頂帽㗎，因為佢之前都有跳開舞。」

李母指，兒子中五時開始學習跳舞，但她當時卻擔憂兒子因跳舞而荒廢學業，並勸喻他放棄；但回首過去，李母慨嘆隨時代轉變與社會變遷下，作為母親的擔憂已經不同。她又透露，兒子健康狀況良好，亦曾陪伴父母跑馬拉松。李母眼神所流露出的骨肉之情，確實令人感動。

呂智恆養母：希望全家再整齊吃飯

不僅是骨肉之情，呂智恆與他養母Elsa之間深厚感情亦令人感動不已。第一日審訊前的半夜，Elsa 已露宿街頭排隊，多日來堅持到庭，二人同住感情深厚，呂曾言最不捨養母。Elsa 向《蘋果》形容呂生世坎坷，甚至曾被父親虐待，「幾乎港九新界都住過」，更笑言自己家是「無牌收容所」；又稱讚呂「本質善良、聽話」，彼此關係是亦師亦友。對於養子成為政權清算對象之一，Elsa感憤怒，「（初選)又冇暴力，又唔係壞事」，並稱不會放棄，相信神會有公義；亦希望呂成功獲保釋後，全家可再整齊地吃一頓飯。

誰不想做個普通人？

連日審訊為家屬帶來疲憊。施德來太太今隻身一人前來，並帶同丈夫推薦的政治書，指希望藉書感受丈夫閱讀此書的感受；而在庭上她則略顯緊張，不時緊握雙手，目不轉睛地盯着螢幕「小電視」。

而在朱凱廸保釋陳詞期間，朱太反應相對平靜，不時以筆作紀錄。朱凱廸現時已是無公職的普通市民，但隨着政權打壓及清算，「成為普通人」對於朱凱迪等一眾被告而言，可能已是遙不可及的夢想，即使表明從此與「政治」絕緣，在政權眼中相信仍是「眼中釘」！

記者 陳紫晴

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