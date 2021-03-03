PK鄧執掌警隊後，唔單止香港警察Facebook出多咗好多帖文，官方刊物《警聲》都出多咗特刊。警方喺今期《警聲》就出咗本10頁紙嘅特刊，叫做《認清事實 謠言謊話真不了》。警方話本特刊全方位透視警隊面對「連串抹黑陰謀」嘅應對策略，協助公眾「認清事實」。八方揭過吓本書仔，仲以為會有咩新聞，原來大部份內容都係舊調重彈，只係將過去一年幾嘅Facebook帖文同啲圖結集成書。

不提8.31太子站及新屋嶺警暴指控

警方首先提到前年8.31太子站事件，只係講有人虛構死者，但隻字不提當日「速龍小隊」衝入港鐵車廂無差別毆打乘客。至於新屋嶺問題，警方就批評有指被捕女示威者遭警員輪姦、性侵等嘅說法；又話無論邊度羈留被捕人，警方都以既定程序處理「確保其權利」。不過，監警會報告就揭示新屋嶺缺乏閉路電視及正常的律師會面室，被捕人士求醫及法律會面紀錄不符事實，特刊當然都無提及。

斥「個別傳媒」屢「報錯及誤導公眾」

警方又話，2020年喺Facebook發出咗超過2,100個帖文，比前年多一倍；又舉行過69次記者會、462次案情簡報會，處長又出席過34次媒體專訪。警方同時不點名提到有「個別傳媒」接二連三發放「誤導」、「錯誤訊息」，發出過百封澄清或駁斥信件，但情況未見改善。

過去一年多時間，網上都流傳咗更多嘅相片同短片，好似交通警揸電單車衝向示威者、旺角女童被防暴警飛撲壓喺地、孕婦被警員反鎖雙手拖行同拉扯致早產等，仲有無數警員稱呼市民和記者做「曱甴」、「黑記」。

八方就趁機推介一吓，《蘋果》舊年整理嘅《香港警察濫暴濫權資料庫》圖表版本／純文字版本，裡面單單事件有證有據。其實八方都想呢啲都係謠言、謊話，但可惜正正就係而家香港市民所面對嘅警隊，「真的假不了」。

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